親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜與大學生有約 「不准問韓冰有沒有交過男友」

千億礦權案卷宗丟失 調查出爐竟是法官故意竊取

2019-02-22 21:28聯合報 記者許依晨╱即時報導

「陝北千億礦權案」卷宗丟失事件早前轟動全大陸，大陸官方的聯合調查組今日公布調查結果，據聯合調查組查明，所謂「卷宗丟失」為主審法官王林清故意所為，王林清涉嫌犯罪線索已移交公安

爆出范冰冰「陰陽合同」案的前央視名嘴崔永元月前再度爆料，指陝西「千億礦權案」二審卷宗突然在中共最高法院內部竟神秘失蹤，當年承審該案的最高法院法官王林清拍片「自保」，爆出許多內幕，直指中共高層政治人物。當時網路還盛傳，王林清已經失蹤。

綜合陸媒和港媒報導，「千億礦權案」是一宗持續12年的糾紛，大意是民企「凱奇萊」告贏陝西官方的西勘院，擁有探明陝北榆林菠蘿井田儲煤探勘採礦權，由於煤礦探明有上千億人民幣的儲量，因此被稱「千億礦權案」。

不過在法院審理過程中，此案不斷受到陝西官方的干擾，陝西官方甚至寫函給最高人民法院企圖影響判決。2017年12月，千億礦權案宣判，民企凱奇萊終於勝訴，但至今沒有執行。且在判決前的2016年11月下旬，該案二審全部卷宗竟丟失。這個案子最早在2018年12月下旬被媒體報導，引發軒然大波。

崔永元在去年12月29日微博爆料稱，案卷就是在最高法院法官辦公室被盜走。當時，承辦此案的王林清發現該案的二審正副卷宗全部不見，翻遍整個辦公室尋找無果後，他立即向民一庭庭長程新文報告，程新文隨後逐級報告至最高人民法院院長周強。王林清並拍自述影片，表示「保護自己，免遭不測」。

當時有分析還指出，此事令最高人民法院院長周強勢危並難安。眼見事件越滾越大，中共中央政法委員會於是介入調查。

新華社今天報導，由中央政法委牽頭，中央紀委國家監委、最高人民檢察院、公安部參加的聯合調查組，今日公布「卷宗丟失」調查結果。

聯合調查組查明，所謂「卷宗丟失」是最高法院民一庭助理審判員王林清本人故意所為。據指，王林清拒絕加班起草「陝北千億礦權案」二審法律文書，因而被告知如不願意加班就讓別人承辦。王林清認為在案件收尾期將其調整出合議庭，對此十分不滿，加上前期積怨，於是產生藏匿案卷材料、給單位製造麻煩的想法。

王清林將該案臨時裝訂的副卷拆散，把全部正捲和拆散的部分副卷材料帶回家中。據王林清向聯合調查組陳述，其竊取卷宗的目的是想給單位製造麻煩，使新合議庭承辦人不能順利進行後續工作，最終迫使單位讓其繼續擔任承辦人。

聯合調查組認為，「卷宗丟失」等問題暴露出最高法院內部案卷管理不規範的問題，在工作人員報告「卷宗丟失」 後，相關責任人沒有按規定及時上報，也未及時啟動調查問責程序，保密規定也有落實不到位的問題，給一些人提供了可乘之機。

聯合調查組已將王林清涉嫌非法獲取、故意洩露國家秘密犯罪線索，移交公安機關立案偵查。

王林清向調查組陳述，其竊取卷宗的目的是想給單位製造麻煩。圖／翻攝自央視
王林清向調查組陳述，其竊取卷宗的目的是想給單位製造麻煩。圖／翻攝自央視
分享

公安中共加班
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

奶茶店突停業 京東CEO劉強東再傳婚變

2019-02-22 20:33

2男子中環取車時遭惡漢打傷 iPhone同時遭竊

2019-02-22 18:49

九龍塘一城商場天花板漏水 地面淹水及腳踝

2019-02-22 17:40

福州台商協會揪台生登陸實習 食宿交通費全免還有補貼

2019-02-22 17:03

男子朝飛機扔硬幣求平安 害162名旅客滯留機場

2019-02-22 14:22

港團旅遊遇險 馬尼拉人質8死最痛

2019-02-22 13:57

41港人秘魯驚魂！「聽到8槍聲」有人被搶護照錢包

2019-02-22 13:55

香港停車場兩噸巨型玻璃倒塌 59歲男工人當場不治身亡

2019-02-22 13:36

長青公路計程車撞工程車 風琴式防撞欄救三命

2019-02-22 13:34

港體操冠軍在美癱瘓 眾籌40萬美元醫療費 暫籌得4.9萬

2019-02-22 13:33

豪宅停車場竊案 82萬現金放車頂「隨風飛逝」

2019-02-22 13:32

卸任好忙！梁振英聯手富二代組基金

2019-02-22 13:30

沙國姊妹滯港半年盼獲平權國家庇護

2019-02-22 13:28

江西中學校門喋血 男子隨機砍人11傷

2019-02-22 12:00

大陸首個禁塑區 海南省2025年前實施「禁塑令」

2019-02-22 11:37

搭地鐵被沒收的東西 北京市拿去燒了當水泥原料

2019-02-22 11:12

雲南再傳非洲豬瘟疫情

2019-02-22 10:01

北京「治病」 轉移非首都功能

2019-02-22 01:36

粵攜港澳 拚世界文化和旅遊高地

2019-02-22 01:36

大陸出境遊客1.4億人次 去年成長13%

2019-02-21 23:36

霧鎖將軍澳！屏風樓如仙境 網友：看不到對面

2019-02-21 22:56

曹操墓發現世上最古老白瓷甕罐 7月東京展出

2019-02-21 21:05

兩岸三地地鐵長度排名：上海第1、香港第8、台北…

2019-02-21 19:19

湯顯祖故里徵集「金點子」 最高獎勵 135萬

2019-02-21 18:12

大陸將重罰汙染長江經濟帶11省環境者 去年四千人被捕

2019-02-21 17:31

河南一男童被狗舔傷口後狂犬病發死亡 全村狗恐遭撲殺

2019-02-21 15:24

「最美地月合影」登《科學》雜誌 來自一群中國90後

2019-02-21 15:21

《泰晤士高等教育》亞太大學排名 科大第4超港大

2019-02-21 14:18

團購機票被迫訂住宿才能成行 航班遭取消竟不賠酒店錢

2019-02-21 13:45

香港將軍澳如仙境 飛鵝山白濛濛 網友：看不到對面

2019-02-21 13:41

曲阜師大爭取改名孔子大學 碰了官方軟釘子

2019-02-21 13:26

江西吉安中學校門發生砍人事件 11人受傷

2019-02-21 13:01

上海市政府取消台灣人赴上海就業審批

2019-02-21 11:31

來趟真文青之旅 一起到大陸慢行詩意水鄉

2019-02-21 10:44

慶元宵 佛山80萬人「行通濟」

2019-02-21 01:30

滬浙攜手 落實長三角一體化

2019-02-21 01:29

文印小鎮玩創新 版圖遍布大陸

2019-02-21 01:29

春節打車超難 半夜12點仍難叫

2019-02-21 01:29

異物掛網 廣西高鐵迫停3起

2019-02-21 01:29
看更多

熱門文章

大陸性愛機器人即將量產！用來拯救一項大危機

2019-02-22 10:00

空姐宿舍遭竊 靠「智慧體重計」逮到同公司空少

2019-02-22 14:00

位高權重的共軍參謀長究竟行賄何人？陸媒揭謎底

2019-02-22 10:01

陳明通點名郁慕明：不要以身試法

2019-02-22 00:25

大陸高鐵「鐵軌洗鋼核心技術」富士康取得突破

2019-02-22 11:17

空姐離奇墜樓 打300鋼釘面容大變

2019-02-22 14:49

豪宅停車場竊案 82萬現金放車頂「隨風飛逝」

2019-02-22 13:32

大陸31省市一把手 最新名單看這裡

2019-02-22 14:52

陸化妝品公司侵權 林志玲勝訴確定

2019-02-21 22:51

網上挺台陸男：母失聯 疑被國安人員帶走

2019-02-22 17:14

房仲獨角獸 愛屋吉屋倒閉

2019-02-21 23:36

搭地鐵被沒收的東西 北京市拿去燒了當水泥原料

2019-02-22 11:12

不讓超車！哈工大博士被打成癱 對方扔3萬人民幣離開

2019-02-22 12:06

奶茶店突停業 京東CEO劉強東再傳婚變

2019-02-22 20:33

千億礦權案卷宗丟失 調查出爐竟是法官故意竊取

2019-02-22 21:28

華為董事長梁華：不會為中國政府開後門

2019-02-22 14:36

又見登機扔硬幣 男害同行百客滯留過夜

2019-02-22 12:01

霧鎖將軍澳！屏風樓如仙境 網友：看不到對面

2019-02-21 22:56

男子朝飛機扔硬幣求平安 害162名旅客滯留機場

2019-02-22 14:22

愛奇藝CEO：頂級演員片酬曾超過新台幣7億元

2019-02-22 14:12

缺5000多人 貴州富士康祭月薪最高3.7萬招工

2019-02-22 14:08

傳香港首批6張純網銀牌照將發放 騰訊、小米有望入列

2019-02-22 10:36

北京「治病」 轉移非首都功能

2019-02-22 01:36

香港停車場兩噸巨型玻璃倒塌 59歲男工人當場不治身亡

2019-02-22 13:36

人行出招 反制企業避稅

2019-02-21 23:36

上海吸引外資 科技業投資暴增

2019-02-22 01:36

國際施壓有效 北京密集邀請多國走訪新疆

2019-02-22 12:10

大陸反擊澳洲 禁煤炭進口

2019-02-21 23:36

生意奇才！ 13歲女童寒假靠代寫作業賺逾4萬元

2019-02-22 21:54

外企高管憂赴陸從商不安全 陸外交部：守法即有保證

2019-02-22 18:54

大陸出境遊客1.4億人次 去年成長13%

2019-02-21 23:36

大灣區宣講會 重申一國兩制

2019-02-22 00:27

中國教育部長：團結大學師生 聽黨的話

2019-02-22 12:14

中國嚴禁徵才限制婦女婚育 網民：更難就業

2019-02-22 13:12

湖南永州女書記暗鬥男市長 雙雙落馬

2019-02-22 18:16

福州台商協會揪台生登陸實習 食宿交通費全免還有補貼

2019-02-22 17:03

陸外交部宣稱 仍正常接受澳洲煤炭進口報關

2019-02-22 16:48

逾600企業總部在浦東 全陸最多

2019-02-22 01:36

習近平今主持中共中央政治局會議 討論政府工作報告

2019-02-22 17:15

中國華融盈利預警 2018年淨利縮水逾9成

2019-02-22 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top