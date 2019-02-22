千億礦權案卷宗丟失 調查出爐竟是法官故意竊取

2019-02-22 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



「陝北千億礦權案」卷宗丟失事件早前轟動全大陸，大陸官方的聯合調查組今日公布調查結果，據聯合調查組查明，所謂「卷宗丟失」為主審法官王林清故意所為，王林清涉嫌犯罪線索已移交公安。

爆出范冰冰「陰陽合同」案的前央視名嘴崔永元月前再度爆料，指陝西「千億礦權案」二審卷宗突然在中共最高法院內部竟神秘失蹤，當年承審該案的最高法院法官王林清拍片「自保」，爆出許多內幕，直指中共高層政治人物。當時網路還盛傳，王林清已經失蹤。

綜合陸媒和港媒報導，「千億礦權案」是一宗持續12年的糾紛，大意是民企「凱奇萊」告贏陝西官方的西勘院，擁有探明陝北榆林菠蘿井田儲煤探勘採礦權，由於煤礦探明有上千億人民幣的儲量，因此被稱「千億礦權案」。

不過在法院審理過程中，此案不斷受到陝西官方的干擾，陝西官方甚至寫函給最高人民法院企圖影響判決。2017年12月，千億礦權案宣判，民企凱奇萊終於勝訴，但至今沒有執行。且在判決前的2016年11月下旬，該案二審全部卷宗竟丟失。這個案子最早在2018年12月下旬被媒體報導，引發軒然大波。

崔永元在去年12月29日微博爆料稱，案卷就是在最高法院法官辦公室被盜走。當時，承辦此案的王林清發現該案的二審正副卷宗全部不見，翻遍整個辦公室尋找無果後，他立即向民一庭庭長程新文報告，程新文隨後逐級報告至最高人民法院院長周強。王林清並拍自述影片，表示「保護自己，免遭不測」。

當時有分析還指出，此事令最高人民法院院長周強勢危並難安。眼見事件越滾越大，中共中央政法委員會於是介入調查。

新華社今天報導，由中央政法委牽頭，中央紀委國家監委、最高人民檢察院、公安部參加的聯合調查組，今日公布「卷宗丟失」調查結果。

聯合調查組查明，所謂「卷宗丟失」是最高法院民一庭助理審判員王林清本人故意所為。據指，王林清拒絕加班起草「陝北千億礦權案」二審法律文書，因而被告知如不願意加班就讓別人承辦。王林清認為在案件收尾期將其調整出合議庭，對此十分不滿，加上前期積怨，於是產生藏匿案卷材料、給單位製造麻煩的想法。

王清林將該案臨時裝訂的副卷拆散，把全部正捲和拆散的部分副卷材料帶回家中。據王林清向聯合調查組陳述，其竊取卷宗的目的是想給單位製造麻煩，使新合議庭承辦人不能順利進行後續工作，最終迫使單位讓其繼續擔任承辦人。

聯合調查組認為，「卷宗丟失」等問題暴露出最高法院內部案卷管理不規範的問題，在工作人員報告「卷宗丟失」 後，相關責任人沒有按規定及時上報，也未及時啟動調查問責程序，保密規定也有落實不到位的問題，給一些人提供了可乘之機。