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港團旅遊遇險 馬尼拉人質8死最痛

2019-02-22 13:57世界日報 香港新聞組╱香港22日電

表／世界日報製
表／世界日報製
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港人外遊遇險事件偶有發生，最令人痛心的莫過於2010年8月馬尼拉人質事件，康泰旅行團被槍手挾持，最後釀成八名港人死亡慘劇。

香港01報導，2010年8月23日，康泰旅行團在菲律賓馬尼拉遭槍手挾持，當日早上9時許，當地前警察門多薩登上康泰團的旅遊巴士，挾持車上的港旅行團，要求跟政府談判，讓自己復職。門多薩一度釋放九名人質，一名菲籍司機人質逃脫，但談判了十多小時，至晚上事件仍未解決。

門多薩傍晚先射殺港人領隊謝廷駿，再向其他團友開槍。菲律賓特警攻堅失敗，門多薩再次開槍，數小時後，被狙擊手擊斃，但旅遊巴士內已造成八死七傷。事後港府向菲律賓發出黑色外遊警示。

菲國偏島 3港人被綁

報導指出，港人過去多次在菲律賓遇到險境，又一例是1998年，3名港人在菲律賓南部偏遠島嶼錫坦凱島，被近30名伊斯蘭教槍手挾持。綁匪要求150萬港元贖金，菲律賓警方一度突擊搜查南部達納村，但無功而還。菲律賓當時局勢動盪，據報除了3名港人，另有1名義大利神父和1名80歲台灣老人等共9人受挾持。

土國酒店 國泰空姐被挾持

報導稱，恐襲陰霾密布，也增加了全球旅客風險。2001年4月，車臣遊擊隊在土耳其伊斯坦堡的瑞士酒店，挾持120位客人，當中包括12名國泰空姐被挾持逾10小時。當時槍手持長槍，雙方語言難以溝通，被挾持的港人互相支持，期間槍手讓她們飲水、致電報平安。槍手最後無條件釋放人質，當時有空姐赤腳逃離險境。

德國恐襲 4港人被斧頭砍傷

2016年7月，四名港人在德國南部城市符茲堡（Wrzburg）火車上，被阿富汗青年以斧頭及刀襲擊，其中三人一度危殆。事件深受港人關注，香港多家傳媒派採訪隊到當地報導。

挾持菲律賓香港
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