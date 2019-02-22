41港人秘魯驚魂！「聽到8槍聲」有人被搶護照錢包

2019-02-22 13:55 世界日報 香港新聞組╱香港22日電



秘魯東部一間豪華酒店於當地時間19日晚，遭約十名委內瑞拉和哥倫比亞劫匪持槍搶劫，多名旅客被綁架，一名當地導遊遭槍殺。事發時，有兩個香港旅行團入住酒店，共有41名香港旅客及領隊。香港旅議會指，目前所有人安全，但有港人被搶走護照錢包，駐秘魯的中國總領事館現正提供協助。

香港01報導，兩個香港旅行團分別來自捷旅假期及專賞假期，尊賞假期總經理胡宇緯表示，酒店遇劫時，團員已用膳完畢悉數返回房間，加上酒店房間較分散、又遠離大堂，故部分遊客未覺有劫案發生；該團領隊當時鑿則較接近案發現場，說「聽到六至八下槍聲」，驚魂甫定隨即確認團員是否安全。

報導指出，秘魯馬德雷德迪奧斯地區（Madre de Dios）的茵卡特拉雷瑟瓦亞馬遜酒店（Inkaterra Reserva Amazonica），當地時間20日發出新聞稿指，案發約在19日晚上8時20分，一群持槍匪徒闖入酒店禮品店，酒店經理珀西·科帕（Percy Ccopa）將酒店中53名客人帶到安全地方，遺憾的是，一名當地導遊萊昂（Elas Len Huaman）遭到槍殺斃命。

胡宇緯表示，由於該酒店房間分布於亞馬遜森林內，多是平房式，且遠離酒店大堂，故部分遊客並未發覺有劫案發生。其後領隊向所有團員陳述情況，確保均安全，惟部分團員受到驚嚇。該團的34天南美遊，目前行程走到第13天，會繼續完成剩下行程。

蘋果日報引述居於秘魯首都利馬的華人導遊廖小姐稱，事件在利馬華人圈震動不大，因當地媒體未報導脅持，只提到一群匪徒襲擊酒店並搶劫了酒店的商店。在秘魯居住了六年的她提醒：「馬德雷德迪奧斯地區不是很安全，大家去旅行需要謹慎。」

另一華人指事發酒店所在地區，「原本就是犯罪分子經常出沒的地區」。

旅遊達人提醒：帶iPhone等同炫富

兩個香港旅行團入住秘魯酒店遇劫匪，旅遊達人稱，當地人覺得中國人就是有錢人，建議出遊最好低調，甚至不要帶iPhone，因為iPhone在當地是炫富標誌。

蘋果日報報導，曾兩次遊秘魯的香港旅遊達人項明生稱，當地時常發生搶手機、相機等罪案，其友人亦曾被搶相機，故建議遊客打扮成當地人，可穿著傳統服飾Poncho（斗篷）；出行時棄用背囊，改用當地環保袋，「總之別引人注意」。他個人甚至不會帶iPhone，理由是iPhone在當地是炫富標誌，他又指「當地人分不清中國人還是香港人，只覺得中國人就是有錢」。

項明生說，案發酒店位於亞馬遜雨林內，毗鄰巴西邊境，附近是河流，「雨林後面有條河，一過就是邊境，其實好方便武裝分子把（酒店）當成是提款機來用」，原因是「搶完後一分鐘，就可沿著河開快艇遠走高飛」。

報導稱，公民黨立法會議員陳淑莊2014年曾以背包客身分到秘魯旅遊，過程十分愉快。她說：「當地人好友善，搭過（當地）通宵巴士，住過酒店、旅館，覺得治安良好。」她認為遊客保持警覺和基本敏感度便可，「打扮都很簡單，不會讓人覺得你好富貴」。