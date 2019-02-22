長青公路計程車撞工程車 風琴式防撞欄救三命

2019-02-22 13:34 香港01 劉定安、賴南秋報導



青衣計程車撞向道路工程車防撞欄。香港01記者 賴南秋／攝影 分享 facebook

香港青衣發生涉及道路工程車交通意外。現場為長青公路往九龍方向近長青隧道入口，公路原為三線車道，但凌晨時分因進行維修工作，故將三車道收為一線車道，工人將一輛道路工程車停放在快線，提醒後方車輛換線停駛。

惟至凌晨3時許，一輛載有兩名乘客的市區計程車，駕駛至道路工程車前時，疑似因剎車不及，直撞向道路工程車，所幸工程車的車尾開啟了風琴式防撞架，計程車撞上防撞架，分散了部份衝力，計程車嚴重受損，安全氣袋也隨即彈出，但車上三人則僅受輕傷。救護車接報趕到現場，將兩名乘客及司機合共三名傷者送院治理。警方正調查車禍原因。

時速70公里以上道路 工程車須設備防撞欄

香港路政署修定《道路工程的照明、標誌及防護工作守則》，並在2018年1月1日起生效，規定在時速限制70公里或以上的道路進行工程，須設備「車載式緩撞裝置」（車尾防撞架）的護航車或適當防撞等級的護欄。

計程車撞向工程車的風琴式防撞架香港01記者 賴南秋／攝影 分享 facebook

近年涉及道路工程車的交通意外

2019年1月31日，獅子山隧道公路往九龍方向，一輛BMW自小客車撞向道路工程車，造成車輛翻車及車頭冒煙，車上男司機及女乘客受困。

2019年1月30日，汀九橋往屯門方向，一輛七人車撞向路中央的風琴防撞欄，車頭撞毀嚴重。

2018年7月16日，北大嶼山公路，一輛計程車撞向道路工程車，司機頭部流血。

2018年2月8月，青馬大橋往九龍方向，一輛Tesla撞向道路工程車，Tesla車頭嚴重損毀。

2017年12月1日，屯門公路往元朗方向，一輛客貨車道路工程車相撞，客貨車司機被困昏迷，送院後宣告不治。

所幸車上三人只有輕微擦傷，送醫治療已無大礙。香港01記者 賴南秋／攝影 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》