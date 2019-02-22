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香港停車場兩噸巨型玻璃倒塌 59歲男工人當場不治身亡

2019-02-22 13:36香港01 記者 鄧海興、賴南秋、鄧栢良、黎靜珊／報導

涉事玻璃非常巨型。香港01記者／鄧栢良 攝影
涉事玻璃非常巨型。香港01記者／鄧栢良 攝影
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鰂魚涌太古坊發生奪命工業意外。凌晨約零時11分，一名男工人被共重約兩噸的玻璃壓中，當場死亡。早上9時約十名商場保安駐守現場，以白色擋板圍封涉事車輛，香港勞工處派人到場了解。

英皇道979號太古坊一座林肯大廈地庫停車場，周五（22日）凌晨約零時11分，根據報導一批工人在一輛重型貨車上，正在卸下二十塊約1.3公尺乘3公尺的巨型玻璃期間，重約兩噸的玻璃突然塌下，車旁一名協助搬運的姓馬（59歲）男工人走避不及，當場被壓過正着。

在場其他工友雖然立即施救及報警，但兩噸玻璃撞擊力極大，救護員趕抵證實姓馬男工已明顯死亡，毋須送院。警方在現場調查至凌晨3時許，才由禮儀師將死者屍體送往殮房。案件現列作「工業意外」處理，稍後會驗屍確定死因，勞工處也正在調查事件。

工業傷亡權益會：意外疑似因捆綁玻璃的尼龍繩斷掉

太古坊一棟高樓上數處外牆玻璃需要更換。香港01記者／鄧栢良 攝影
太古坊一棟高樓上數處外牆玻璃需要更換。香港01記者／鄧栢良 攝影
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事發停車場處於太古坊林肯大廈及太古坊一座，現場所見一棟高喽樓上數塊外牆大玻璃有待更換。勞工處回覆《香港01》稱仍在調查事件。《安全使用流動式起重機工作守則》建議，使用起重機械前須確保起重機械升起或降下的負荷物每部分均穩固地懸吊或支持著，並充分穩固，防止負荷物滑脫或移位而對任何人或財物造成危險。

工業傷亡權益會對意外深感難過，據該會了解，意外發生時正進行吊運玻璃工作。期間，用來捆綁玻璃的尼龍繩斷掉，玻璃墮下，壓斃工人。該會建設僱主應定期檢查吊運的機器及索具；事前做好風險評估，包括當時吊運的工具是否完好無損；索具能負荷的重量等等；吊運期間應該清場，防止其他人進行吊運範圍；在場必須有合格指揮員協助吊運工作。

現場有多名身穿西裝的保安人員把守出入口。香港01記者／賴南秋 攝影
現場有多名身穿西裝的保安人員把守出入口。香港01記者／賴南秋 攝影
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禮儀師將死者屍體送往殮房。香港01記者／賴南秋 攝影
禮儀師將死者屍體送往殮房。香港01記者／賴南秋 攝影
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文章授權轉載自《香港01

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