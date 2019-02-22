江西中學校門喋血 男子隨機砍人11傷

2019-02-22 12:00 世界日報 中國新聞組╱北京22日電



中國江西省吉安市公安局通報，21日上午7時許，一名男子在中學校門口附近持刀砍人，導致學生、輔警在內11人受傷。現場目擊者表示，事件發生後，附近的兩名小吃店老闆追逐數百公尺後合力將行凶者制伏。

新京報報導，根據吉安市公安局微信公號通報，21日上午7時12分，吉州區韶山西路路段一名男子持刀傷人，致輔警、學生在內的11人受傷。

通報指出，經初步調查，行凶者是33歲的郭姓男子，住吉州區江南御景園社區，家屬表示郭男有精神病史。傷者救治及案件調查正在進行。

報導引述目擊事發過程的李姓民眾表示，7時20分左右，他前往菜市場時看到一家燒餅店老闆以及包子店老闆兩人與一名身著制服的男子合力將一人按倒在地；燒餅店老闆按住男子頭部，包子舖老闆則搶下了刀，穿著制服者也按住兇嫌。

李姓民眾指出，燒餅店老闆見男子持一把菜刀和一把水果刀從他店門口經過時持刀傷人，便上去追逐2、300公尺後制伏對方，警車幾分鐘後趕到現場，多名民警將嫌犯帶走。

李姓民眾回憶，現場多人受傷，地上有血跡，有人傷在頭上，有人則傷在鼻子和身上。事發時很多市民用車子將傷者送往醫院，多輛救護車隨後也趕到。