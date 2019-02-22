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搭地鐵被沒收的東西 北京市拿去燒了當水泥原料

2019-02-22 11:12聯合報 記者李仲維╱即時報導

菜刀、髮膠、花露水、殺蟲劑、打火機充氣罐等各種被列為危險物品，在北京搭地鐵之前被查到都會被沒收，北京青年報今天報導，這些東西最後都被送進焚化爐，最終變成生產水泥的原料。

據報導，北京市公安局公交總隊21日對日常安檢工作查獲的乘客自棄禁帶物品，進行集中銷毀，共計有催淚噴射器、殺蟲劑、髮膠、慕斯等物品2.7噸，全部是2018年8月以來在軌道交通、長途客運站等地查獲的。

北京金隅北水公司副總經理曾文飛表示，這些危險品經過傳送帶傳輸，最終將被送到最高攝氏1750度的高溫焚化爐內，進行無害化處理，髮膠、殺蟲劑、菜刀等經過高溫焚燒，有機質高溫分解生成水和二氧化碳等物質，無機質則經化學反應成為水泥的生產原料。

公交總隊副隊長林剛表示，大陸國家《反恐怖主義法》、北京市《軌道交通運營安全條例》均明確規定軌道交通車站、公路長途客運站應對進站人員、物品進行安全檢查。《條例》第41條規定：禁止攜帶槍支彈藥、弩、匕首等管制器具和爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性等危險物質進站乘車。

據統計，2018年北京市軌道交通、長途場站共安檢20.58億人次，安檢物品16.41億餘件次，查獲禁限帶物品32萬5653件，銷毀禁限帶物品8.8噸。

即將銷毀的物品被裝進白色的大筐，等待送進焚化爐。圖/北京青年報
即將銷毀的物品被裝進白色的大筐，等待送進焚化爐。圖/北京青年報
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