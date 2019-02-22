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粵攜港澳 拚世界文化和旅遊高地

2019-02-22 01:36聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省文化和旅遊廳黨組書記、廳長汪一洋21日表示，文化和旅遊是粵港澳大灣區建設的重要內容和載體，該廳將與香港澳門特區文化和旅遊部門緊密合作，共同促進文化和旅遊的交流創新發展，攜手推進粵港澳人文灣區、休閒灣區建設，打造粵港澳大灣區世界文化和旅遊高地。

中新社報導，日前發佈的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」中提出要「共建人文灣區」、「構築休閒灣區」，並將「宜居宜業宜遊的優質生活圈」確定為五大戰略定位之一。

汪一洋稱，廣東將加強粵港澳文化合作，推進粵港澳大灣區文化遺產遊徑建設,充分挖掘利用粵港澳大灣區內文物古蹟、世界文化遺產和非物質文化遺產、古驛道等資源，將香港文物徑、澳門世界遺產舊城區和廣東南粵古驛道形成古道遊的新旅遊產品，構建形成一個極富特色和歷史底蘊的「粵港澳大灣區文化遺產遊徑」系統；加強與港澳旅遊部門的聯動，提升灣區旅遊產品及服務品質，深化在旅遊產品和線路設計、境內外聯合宣傳促銷、旅遊基礎設施建設、旅遊市場監管等方面的合作，打造粵港澳「一程多站」等知名旅遊品牌，建設粵港澳世界級旅遊目的地。

他還表示，廣東將加強粵港澳文藝精品、文創產品和旅遊產品的優質開發供給，繼續做好粵港澳大灣區藝術精品巡演、粵港澳青年文化之旅、粵港澳粵劇藝術交流夏令營等活動，慶祝澳門回歸20周年演出、經典粵劇大灣區巡演及進校園等項目。完善粵港澳文化旅遊合作機制，積極辦好粵港澳文化合作第二十次會議，支持建立大灣區演藝聯盟，共赴德國、美國等重點客源地開展大灣區宣傳推廣活動，打造大灣區整體品牌。

世界文化遺產澳門香港
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