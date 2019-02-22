北京「治病」 轉移非首都功能

2019-02-22 01:36 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京市為整治「大城市病」，開展「疏解整治促提升」專項行動以來，疏解北京非首都功能，拆除違法建設，占道經營、無證無照經營和「開牆打洞」整治，城鄉接合部整治等專項任務形成支撐，取得了積極成效。

新華社報導，北京市堅持嚴控增量和疏解存量相結合，內部功能重組和向外疏解轉移雙向發力，積極推動符合河北雄安新區定位的非首都功能疏解轉移。

2019年，北京提出持續深化違法建設治理，堅決完成拆違4000萬平方米、騰退土地4000公頃。此外，北京將依法推動300家以上一般製造業企業退出，有序紓解提升市場和物流中心66家。

與此同時，北京市將做好紓解整治與優化提升的銜接，統籌用好紓解騰退空間，優先保障中央政務功能和公共服務配套，建好各類便民店，完善一刻鐘服務圈。

北京還將積極推進街區更新，保護好衚同、四合院、名人故居，精心打造一批精品街區，改善老舊小區生活品質。

在推進生態文明建設方面，北京將堅決打好汙染防治攻堅戰，落實好藍天保衛戰、碧水攻堅戰、凈土持久戰等三年行動計劃。

中心城區和城市副中心將深入推進背街小巷環境整治提升，解決好群眾身邊髒、亂、差、汙、堵等問題，城鄉接合部將加強城中村治理，補齊環境基礎設施短板，農村地區將打造集中連片、點線面結合的美麗鄉村風景線。