親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

矯正制度失靈 累犯加重刑期果真天經地義？

兩岸三地地鐵長度排名 上海第1 香港第8 台北第…

2019-02-21 19:19聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸已成為世界上地鐵里程最長的國家，截止2018年底，大陸與香港、台灣共有36座城市開通地鐵，總里程接近6000公里。不僅總里程位居世界第一，世界地鐵里程排名前三的城市都在大陸，分別是上海北京和廣州。

「今日頭條」引述「沉香藝文志」的報導指出，在大陸，地鐵已成為衡量一座城市級別的重要參考，沒有地鐵都不好意思說自己是大城市。

目前在兩岸三地36個城市的你追我趕中，各城市都在全力建設地鐵。 1971年1月15日，北京地鐵1號線開始試營運，北京也由此成為大中華區第一個開通地鐵的城市，比香港早了8年，比台灣台北早了25年。

上海的地鐵雖然晚於北京20多年，卻後來居上，已成為中國乃至世界地鐵里程最長的城市，而大陸第二個開通地鐵的城市天津，現在的地鐵里程只能排全國第十位。

和天津形成鮮明對比的是青島，青島直到2015年才開通第一條地鐵線路，但三年時間就超越大連，是大陸地鐵建設速度的一個縮影。

1971年到2000年間，大陸只有北京、天津、上海和廣州四座城市開通地鐵，2000年後，尤其是2010年後，大陸地鐵建設如火如荼。

例如安徽省會合肥地鐵開通兩年來，以更快的速度超越了江蘇無錫。2017年，台灣桃園、河北石家莊、貴州貴陽和福建廈門相繼開通地鐵，2018年只有新疆烏魯木齊一個城市開通地鐵，浙江溫州的地鐵則是上個月剛剛開通。

除此之外，廣東佛山也開通了地鐵，但由於佛山地鐵是和廣州地鐵融為一體的，故表中沒有單列。

在大陸的27個省會城市中，只有6個城市沒有開通地鐵。目前，大陸地鐵在建或擴建的城市超過40個，規劃的線路上百條，預計十年內，大陸百萬以上人口的城市都將開通地鐵，有無地鐵已是能否成為一個大城市重要標記。

上海地鐵營運里程超越美國紐約為全球第一，根據觀察網引述上海軌道交通網解釋稱，紐約地鐵有468座車站，商業營運路線長度為369公里（229英里），用以營運的軌道長度約為656英里（約1056公里），總鋪軌長度達842英里（約1,355公里）。雖其名為地鐵，但約40%的路軌形式為地面或高架。此外，倫敦地鐵里程總長度為402公里。巴黎地鐵總長度215公里（2010年）。

十年前開通的高雄和前年開通的桃園地鐵都被統計在兩岸三地地鐵排列名單上。(今日頭條...
十年前開通的高雄和前年開通的桃園地鐵都被統計在兩岸三地地鐵排列名單上。(今日頭條)
分享
上海已成大陸乃至全球地鐵營運里程數最多的城市。(今日頭條)
上海已成大陸乃至全球地鐵營運里程數最多的城市。(今日頭條)
分享
台北被列為兩岸三地地鐵營運里程數的第13名。(今日頭條)
台北被列為兩岸三地地鐵營運里程數的第13名。(今日頭條)
分享

北京上海香港
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

湯顯祖故里徵集「金點子」 最高獎勵 135萬

2019-02-21 18:12

大陸將重罰汙染長江經濟帶11省環境者 去年四千人被捕

2019-02-21 17:31

河南一男童被狗舔傷口後狂犬病發死亡 全村狗恐遭撲殺

2019-02-21 15:24

「最美地月合影」登《科學》雜誌 來自一群中國90後

2019-02-21 15:21

《泰晤士高等教育》亞太大學排名 科大第4超港大

2019-02-21 14:18

團購機票被迫訂住宿才能成行 航班遭取消竟不賠酒店錢

2019-02-21 13:45

香港將軍澳如仙境 飛鵝山白濛濛 網友：看不到對面

2019-02-21 13:41

曲阜師大爭取改名孔子大學 碰了官方軟釘子

2019-02-21 13:26

江西吉安中學校門發生砍人事件 11人受傷

2019-02-21 13:01

上海市政府取消台灣人赴上海就業審批

2019-02-21 11:31

來趟真文青之旅 一起到大陸慢行詩意水鄉

2019-02-21 10:44

慶元宵 佛山80萬人「行通濟」

2019-02-21 01:30

滬浙攜手 落實長三角一體化

2019-02-21 01:29

文印小鎮玩創新 版圖遍布大陸

2019-02-21 01:29

春節打車超難 半夜12點仍難叫

2019-02-21 01:29

異物掛網 廣西高鐵迫停3起

2019-02-21 01:29

大陸推出全球首個AI合成女主播 正式亮相報新聞

2019-02-20 18:54

「情海」掀波！14歲女童遭同學襲下體、菸灼手腳

2019-02-20 18:34

香港粉嶺高球場收回32公頃建屋 議員：另140公頃招呼權貴？

2019-02-20 18:34

北京環球影城正式名稱出爐「北京環球度假區」

2019-02-20 17:51

山東淪陷 中國官方證實有非洲豬瘟疫情

2019-02-20 16:52

北京故宮元宵燈光秀 陸網友毒舌狠批「好土」

2019-02-20 16:42

山東爆發首例非洲豬瘟疫情 大陸只剩四省份未淪陷

2019-02-20 16:09

港男不滿女友遭哥哥指罵 竟用剪刀襲擊兄血流滿面

2019-02-20 15:33

港媽受女兒啟發 藉繪本鼓勵保護環境

2019-02-20 15:19

中聯辦春宴 泛民杯葛集體缺席

2019-02-20 13:47

中聯辦：港不應成法外之地 被解讀促速修逃犯條例

2019-02-20 13:45

大灣區「一票」聯程 暢行粵港澳3地

2019-02-20 13:40

大灣區《綱要》提跨境轉診 港人憂公院更爆

2019-02-20 13:39

廣西也爆發非洲豬瘟 全大陸僅剩五省份未淪陷

2019-02-20 13:28

中國非洲豬瘟疫情持續擴散 廣西也淪陷

2019-02-20 09:59

武漢地鐵串連 4大火車站對接

2019-02-20 01:36

台灣齊雲節氣展 蘇州驚豔

2019-02-20 01:36

全球首座 上海虹橋打造5G火車站

2019-02-20 01:35

北京故宮不夜城

2019-02-19 23:53

過年吃得太多手指發福 強戴5萬戒指花30萬元鋸斷

2019-02-19 22:10

影／北京故宮首開夜場元宵燈光秀 照亮600歲紫禁城

2019-02-19 21:31

中國黑鏡：習近平手機App的「忠誠積分賽」

2019-02-19 21:30

香港流感累計奪218命 單日11校爆發流感

2019-02-19 19:59
看更多

熱門文章

衝關注搶錢！ 瘋狂直播主這樣一路「玩」到掛

2019-02-21 10:00

澳洲學者：美國若出兵干預「武統」 結局是退出亞洲

2019-02-21 11:59

恐怖！保全在天台離奇死亡 現場佈滿血掌印

2019-02-20 19:48

10歲童拿4萬紅包投資爸爸公司 按10%利息拿分紅

2019-02-21 12:31

她穿比基尼大秀曲線 廣東網警卻向她道歉

2019-02-21 16:32

媽幫兒買戒指下跪求婚 女友含淚答應

2019-02-21 15:21

李銳告別式 習近平送花圈

2019-02-21 00:34

香港流感疫情再響警鐘 累計已奪226命

2019-02-20 21:47

上海市政府取消台灣人赴上海就業審批

2019-02-21 11:31

陳明通：和平協議 就是統一協議

2019-02-21 00:29

港媒：吳敦義最近言論有「統」的風格

2019-02-21 09:24

李克強：不搞「大水漫灌」強刺激

2019-02-21 00:47

機構調查：城市經商環境 台北市領先上海、落後北京

2019-02-21 11:32

票房破人民幣40億 Netflix簽下《流浪地球》版權

2019-02-21 17:06

格力再出奇招！ 要求8萬名員工下海賣電器衝業績

2019-02-21 17:21

大陸流感大爆發 1月143人死於流感 逾前年全年三倍

2019-02-21 10:50

中國專家預期 孟晚舟將會獲釋

2019-02-21 14:44

河南一男童被狗舔傷口後狂犬病發死亡 全村狗恐遭撲殺

2019-02-21 15:24

杜特蒂4月訪京會習近平 參加「一帶一路」論壇

2019-02-21 10:26

美中貿易戰當頭 中國兩會期間將通過外資法

2019-02-20 19:59

一帶一路只許成功 中國願縮減大馬東岸鐵路計畫

2019-02-21 14:17

福建與金馬 加速拚「新四通」

2019-02-21 01:59

軍中大老虎 房峰輝判無期

2019-02-21 00:38

聚焦大灣區建設 逾千億人民幣投資

2019-02-20 21:19

中國官方承認 秋冬以來京津冀空氣品質變差

2019-02-20 22:18

陸研發出 能「吸」霧霾的智能窗紗

2019-02-21 16:03

陸資來台金額 上月減96%

2019-02-21 00:47

曲阜師大爭取改名孔子大學 碰了官方軟釘子

2019-02-21 13:26

騰訊11年投資700家公司 63家已上市

2019-02-20 22:36

人民幣中間價 創三周來最大升幅

2019-02-21 10:27

香港官媒寄書到台灣 遭順豐查驗

2019-02-21 01:31

團購機票被迫訂住宿才能成行 航班遭取消竟不賠酒店錢

2019-02-21 13:45

與陸「民主協商」？陳明通點名郁慕明：不要以身試法

2019-02-21 19:04

大連海關下令禁止進口澳洲煤炭

2019-02-21 15:07

慶元宵 佛山80萬人「行通濟」

2019-02-21 01:30

《泰晤士高等教育》亞太大學排名 科大第4超港大

2019-02-21 14:18

關係回暖 韓星反攻中國市場蠢蠢欲動

2019-02-21 14:26

香港馬料水填海計畫暫緩 大嶼明先填1000公頃

2019-02-20 20:09

香港將軍澳如仙境 飛鵝山白濛濛 網友：看不到對面

2019-02-21 13:41

人民幣周四持續強彈 在岸、離岸市場雙雙升破6.70

2019-02-21 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top