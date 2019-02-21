兩岸三地地鐵長度排名 上海第1 香港第8 台北第…

2019-02-21 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸已成為世界上地鐵里程最長的國家，截止2018年底，大陸與香港、台灣共有36座城市開通地鐵，總里程接近6000公里。不僅總里程位居世界第一，世界地鐵里程排名前三的城市都在大陸，分別是上海、北京和廣州。

「今日頭條」引述「沉香藝文志」的報導指出，在大陸，地鐵已成為衡量一座城市級別的重要參考，沒有地鐵都不好意思說自己是大城市。

目前在兩岸三地36個城市的你追我趕中，各城市都在全力建設地鐵。 1971年1月15日，北京地鐵1號線開始試營運，北京也由此成為大中華區第一個開通地鐵的城市，比香港早了8年，比台灣台北早了25年。

上海的地鐵雖然晚於北京20多年，卻後來居上，已成為中國乃至世界地鐵里程最長的城市，而大陸第二個開通地鐵的城市天津，現在的地鐵里程只能排全國第十位。

和天津形成鮮明對比的是青島，青島直到2015年才開通第一條地鐵線路，但三年時間就超越大連，是大陸地鐵建設速度的一個縮影。

1971年到2000年間，大陸只有北京、天津、上海和廣州四座城市開通地鐵，2000年後，尤其是2010年後，大陸地鐵建設如火如荼。

例如安徽省會合肥地鐵開通兩年來，以更快的速度超越了江蘇無錫。2017年，台灣桃園、河北石家莊、貴州貴陽和福建廈門相繼開通地鐵，2018年只有新疆烏魯木齊一個城市開通地鐵，浙江溫州的地鐵則是上個月剛剛開通。

除此之外，廣東佛山也開通了地鐵，但由於佛山地鐵是和廣州地鐵融為一體的，故表中沒有單列。

在大陸的27個省會城市中，只有6個城市沒有開通地鐵。目前，大陸地鐵在建或擴建的城市超過40個，規劃的線路上百條，預計十年內，大陸百萬以上人口的城市都將開通地鐵，有無地鐵已是能否成為一個大城市重要標記。