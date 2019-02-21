大陸將重罰汙染長江經濟帶11省環境者 去年四千人被捕

2019-02-21 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



過去曾多次傳出有台灣上市公司因環境汙染問題遭大陸地方政府重罰，甚至勒令停工。但大陸官方近日宣示，今後對於發生在長江經濟帶11個省份的兩類環境汙染犯罪行為，將依法從重處罰：一是跨省汙染環境犯罪活動，一是汙染重要江河、湖泊的犯罪活動。

據大陸最高人民檢察院（簡稱「最高檢」）官網消息，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、生態環境部（簡稱「兩高三部」）20日聯袂發布《關於辦理環境汙染刑事案件有關問題座談會紀要》的通知。

最高檢法律政策研究室主任萬春表示，這次座談會「兩高三部」主要是結合當前辦理環境汙染刑事案件的工作情況，分析遇到的突出困難和問題，研究解決措施，對辦案中的重點難點問題形成統一認識。他強調，這份座談會紀要的效力相當於司法解釋性質文件，各部門應認真遵照執行。

《紀要》對長江經濟帶區域汙染環境犯罪特別規定了相關從重處罰的情形。對此，大陸公安部治安管理局副局長張佐良表示，當前長江流域汙染環境犯罪活動「多發、易發」，嚴重破壞長江生態環境，必須依法予以嚴懲。

張佐良說，為此，公安部將結合執法實踐推動在會議《紀要》中規定對發生在長江經濟帶11省份的兩種環境污染犯罪行為，依法從重處罰。一種是針對跨省的汙染環境犯罪活動，還有一種是針對汙染重要江河、湖泊的犯罪活動。

張佐良指出，下一步，公安部將指導各地公安機關認真學習《紀要》的有關要求，充分發揮公安機關職能作用，積極主動作為，進一步加大對汙染長江犯罪以及其他各類汙染環境犯罪活動的打擊力度。

長江經濟帶11省份包括：上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、雲南、貴州，面積約205萬平方公里，占全大陸的21%，人口和經濟總量均超過中國的40%。

值得注意的是，《紀要》並列出不適用不起訴、緩刑或免予刑事處罰的幾種情況：一、不如實供述罪行的；二、屬於共同犯罪中情節嚴重的主犯的；三、犯有數個環境汙染犯罪依法實行並罰或者以一罪處理的；四、曾因環境汙染違法犯罪行為受過行政處罰或者刑事處罰的；五、其他。

為顯示大陸這次打擊環境汙染行為是「玩真的」，在20日召開的「亮劍環境犯罪、守護藍天碧水」記者會上，萬春特別提到，大陸全國檢察機關辦理汙染環境犯罪案件，2016年批捕1,677人，2017年批捕2,936人，2018年更高達4,207人，幾乎是2016年的2.5倍。