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河南一男童被狗舔傷口後狂犬病發死亡 全村狗恐遭撲殺

2019-02-21 15:24聯合報 記者林則宏╱即時報導

據河南《大河報》報導，21日是河南中小學生開學的日子，但河南省衛輝市安都鄉馬胡同村小學四年級的小耀（化名）卻再也回不到教室了。因為2月12日，在被確診為狂犬病三天後，小耀就在一間獨立的病房內死亡。衛輝市疾病預防控制中心向小耀所在村莊建議：對村內所有犬隻進行防疫或捕殺。

報導稱，大年初三這天，小耀出現怕風、怕水、怕光、怕聲等症狀，但並沒有引起父母的警覺。三天後，隨著症狀加重，小耀開始出現上肢麻木，伴有躁狂、興奮、四肢痙攣等症狀。10日上午，小耀終於被父母帶到新鄉醫學院第一附屬醫院就診。

值班醫生發現小耀明顯的躁狂症狀，隨即拍攝一段視頻發給兒科重症監護室主任李樹軍，「第一眼給人的就是狂犬病症狀。」小耀立即被收治到兒科重症監護室病房。

李樹軍向小耀詳細詢問了與犬類的接觸史。小耀告訴醫生，一年前曾被家裡小狗咬傷，大約兩個月前家裡的小狗則舔過他手指上的傷口。因怕被責駡，這兩件事，小耀都沒有告訴家人。

根據小耀描述的發病初期感受，最開始感覺從食指傷口處有螞蟻在向上爬，喝水時感覺像是被人卡住喉嚨，有人從身邊走過帶起的微風也會讓他感到害怕。李樹軍指出，小耀表現出的正是狂犬病典型的恐風、恐水症狀。

李樹軍表示，狂犬病潛伏期一般為1到3個月，發病前無任何症狀，這段期間無任何診斷方法。但從發病到死亡一般不超過六天，死亡率100%。病毒會延神經從傷口處向大腦蔓延，病毒進入大腦後半小時，病人就會死亡。

接到疫情報告後，衛輝市疾病預防控制中心立即啟動流行病學調查。據調查，小耀家裡先後養過兩隻狗，都是當地土狗，一年前咬傷過小耀的第一隻狗已在一次車禍中死亡。

衛輝市疾病預防控制中心流行病科科長張曉麗在小耀家中見到舔過小耀受傷手指的小狗，亦即被醫生懷疑帶有狂犬病毒的犬隻。疾控人員告訴小耀家人，最好進行免疫或捕殺。

經衛輝市疾病預防控制中心人員調查，小耀所在村莊共發現16戶餵養17條各類犬隻。為最大程度消滅傳染源，疾控人員向村醫建議，對全村犬隻進行免疫或捕殺。衛輝市疾病預防控制中心也已將人畜共患疫情向衛輝市畜牧部門進行通報。

大陸越來越多人飼養寵物，不過迄今大陸每年仍會傳出多宗狂犬病案例。圖為吉林長春一家...
大陸越來越多人飼養寵物，不過迄今大陸每年仍會傳出多宗狂犬病案例。圖為吉林長春一家寵物寄養店。（中新社）
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