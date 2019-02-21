「最美地月合影」登《科學》雜誌 來自一群中國90後

2019-02-21 15:21 世界日報 中國新聞組╱北京21日電



一張登上《科學》雜志的照片 創作者竟然是他們…… 分享 facebook

最新一期《科學》（Science）雜誌中，刊登一張來自太空的圖片，這張照片是由「龍江二號」衛星微型CMOS相機拍攝的地月合影。在此之前，這張照片已在國際主流媒體上廣泛傳播，英國媒體至評價它是迄今為止最好的地球和月球合影之一。而參與「龍江二號」設計的，是哈爾濱工業大學20歲出頭的一批年輕學生。

哈爾濱工業大學新聞網報導，《科學》在頁面上標註的前四位圖片作者韋明川、胡超然、泰米爾、趙渝浩，都是來自哈工大微小衛星團隊的學生。

央視新聞報導，韋明川，1991年出生，是「龍江二號」小衛星載荷分系統的負責人。不僅如此，他曾經作為總設計師，成功研製了中國第一顆由學生自主設計、研製與管控的納衛星「紫丁香二號」，由此，成為中國「最年輕的總師」。

泰米爾，1996年出生，「龍江二號」上相機的設計者。正是他設計研製的相機，拍攝了這張最美地月合影。設計開始的那一年，泰米爾20歲。

黃家和，1999年出生，承擔「龍江二號」地面測控站的軟件設計任務。從小學三年級開始，他就自己買各種元器件，從簡單的拆卸組裝，到後來的設計創造，這個別人眼中的少年天才，卻說自己只是因為對航天的好奇和熱愛。從神舟5號開始，有電視直播的發射，時間就算是凌晨，他都一次不落地蹦起來看，是個典型航天迷。

香港文匯報指出，外行震驚的是相片的美，但是韋明川說，他們覺得更有意義的是他們成功地接收到了「龍江二號」發送的信號。