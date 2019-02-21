江西吉安中學校門發生砍人事件 11人受傷

2019-02-21 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



江西省吉安市一所中學校門，21日上午上學期間傳出持刀傷人事件。據當地公安局發布的訊息稱，周四上午7時12分許，吉州公安分局接群眾報警稱，在吉州區韶山西路路段有一名男子持刀傷人。該男子被值勤民警及現場群眾迅速控制，包括輔警、學生在內的11名受傷人員分別送往醫院救治，目前暫無生命危險。