親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

士林夜市現切水果攤屢爆消費糾紛 市府一月取締44件2攤倒了

搶救生育率：低薪，讓年輕人失去生育的勇氣

江西吉安中學校門發生砍人事件 11人受傷

2019-02-21 13:01聯合報 記者林則宏╱即時報導

江西省吉安市一所中學校門，21日上午上學期間傳出持刀傷人事件。據當地公安局發布的訊息稱，周四上午7時12分許，吉州公安分局接群眾報警稱，在吉州區韶山西路路段有一名男子持刀傷人。該男子被值勤民警及現場群眾迅速控制，包括輔警、學生在內的11名受傷人員分別送往醫院救治，目前暫無生命危險。

警方稱，經初步調查，行兇者郭開濱，男，33歲，住吉州區江南御景園社區，家屬介紹其有精神病治療史。目前，傷者救治及案件調查正在抓緊進行。

江西省吉安市公安局稱，當地21日上午發生持刀傷人事件。（吉安公安局官網）
江西省吉安市公安局稱，當地21日上午發生持刀傷人事件。（吉安公安局官網）
分享

公安吉安
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

上海市政府取消台灣人赴上海就業審批

2019-02-21 11:31

來趟真文青之旅 一起到大陸慢行詩意水鄉

2019-02-21 10:44

慶元宵 佛山80萬人「行通濟」

2019-02-21 01:30

滬浙攜手 落實長三角一體化

2019-02-21 01:29

文印小鎮玩創新 版圖遍布大陸

2019-02-21 01:29

春節打車超難 半夜12點仍難叫

2019-02-21 01:29

異物掛網 廣西高鐵迫停3起

2019-02-21 01:29

大陸推出全球首個AI合成女主播 正式亮相報新聞

2019-02-20 18:54

「情海」掀波！14歲女童遭同學襲下體、菸灼手腳

2019-02-20 18:34

香港粉嶺高球場收回32公頃建屋 議員：另140公頃招呼權貴？

2019-02-20 18:34

北京環球影城正式名稱出爐「北京環球度假區」

2019-02-20 17:51

山東淪陷 中國官方證實有非洲豬瘟疫情

2019-02-20 16:52

北京故宮元宵燈光秀 陸網友毒舌狠批「好土」

2019-02-20 16:42

山東爆發首例非洲豬瘟疫情 大陸只剩四省份未淪陷

2019-02-20 16:09

港男不滿女友遭哥哥指罵 竟用剪刀襲擊兄血流滿面

2019-02-20 15:33

港媽受女兒啟發 藉繪本鼓勵保護環境

2019-02-20 15:19

中聯辦春宴 泛民杯葛集體缺席

2019-02-20 13:47

中聯辦：港不應成法外之地 被解讀促速修逃犯條例

2019-02-20 13:45

大灣區「一票」聯程 暢行粵港澳3地

2019-02-20 13:40

大灣區《綱要》提跨境轉診 港人憂公院更爆

2019-02-20 13:39

廣西也爆發非洲豬瘟 全大陸僅剩五省份未淪陷

2019-02-20 13:28

中國非洲豬瘟疫情持續擴散 廣西也淪陷

2019-02-20 09:59

武漢地鐵串連 4大火車站對接

2019-02-20 01:36

台灣齊雲節氣展 蘇州驚豔

2019-02-20 01:36

全球首座 上海虹橋打造5G火車站

2019-02-20 01:35

北京故宮不夜城

2019-02-19 23:53

過年吃得太多手指發福 強戴5萬戒指花30萬元鋸斷

2019-02-19 22:10

影／北京故宮首開夜場元宵燈光秀 照亮600歲紫禁城

2019-02-19 21:31

中國黑鏡：習近平手機App的「忠誠積分賽」

2019-02-19 21:30

香港流感累計奪218命 單日11校爆發流感

2019-02-19 19:59

港珠澳大橋「第一滴血」城市巴士撞昏香港男

2019-02-19 17:10

毛澤東前秘書李銳日記原件捐美智庫 近期將公開

2019-02-19 17:06

北京故宮94年首次燈會好夯 免費票賣到4萬5

2019-02-19 17:06

違法！在中國賣「人民幣蛋糕」 雖受歡迎但要罰

2019-02-19 17:06

元宵奇葩湯圓熱銷大陸 榴槤餡、鈣奶味成爆款

2019-02-19 17:06

北京電影學院 ：撤銷蘭陵王翟天臨博士學位

2019-02-19 16:03

北京施壓？艾未未作品被德國電影節取消參賽

2019-02-19 15:59

童拿雷射筆亂射 光束射入父眼睛視力剩0.03

2019-02-19 15:01

大陸官媒：粵港澳大灣區給台灣作示範

2019-02-19 12:45
看更多

熱門文章

2025攻台、2045入侵沖繩？日退將預言中國侵略時間表

2019-02-20 16:42

港媒：李銳是習近平的逆龍麟

2019-02-20 15:01

12歲童「抖內」直播主20萬 母氣爆報警

2019-02-20 13:10

衝關注搶錢！ 瘋狂直播主這樣一路「玩」到掛

2019-02-21 10:00

大陸推出全球首個AI合成女主播 正式亮相報新聞

2019-02-20 18:54

影／趕寒假作業 大陸寫字機器人賣到缺貨

2019-02-20 16:58

習談話國際不買單 反催出歐洲議會挺台聲量

2019-02-20 15:30

開鍘軍老虎！前中共軍委房峰輝 被判處無期徒刑

2019-02-20 18:36

恐怖！保全在天台離奇死亡 現場佈滿血掌印

2019-02-20 19:48

澳洲學者：美國若出兵干預「武統」 結局是退出亞洲

2019-02-21 11:59

北京故宮元宵燈光秀 陸網友毒舌狠批「好土」

2019-02-20 16:42

小英宣布競選連任 陸官媒警告：分裂言行將祭反制

2019-02-20 14:41

李銳告別式 習近平送花圈

2019-02-21 00:34

陳明通：和平協議 就是統一協議

2019-02-21 00:29

香港流感疫情再響警鐘 累計已奪226命

2019-02-20 21:47

經濟解析／中國經濟正下沉或回升？答案：都對

2019-02-20 18:42

李克強：不搞「大水漫灌」強刺激

2019-02-21 00:47

港媒：吳敦義最近言論有「統」的風格

2019-02-21 09:24

大陸「新南寧艦」已建成 3月前將舉行下水儀式

2019-02-20 14:41

中共自由派大老李銳告別式 妻子：請別再消費他

2019-02-20 17:08

上海市政府取消台灣人赴上海就業審批

2019-02-21 11:31

為華為報復？傳中國暫停採購澳洲煤炭

2019-02-20 18:34

10歲童拿4萬紅包投資爸爸公司 按10%利息拿分紅

2019-02-21 12:31

不賣書了！當當創始人李國慶宣布 投身區塊鏈

2019-02-20 14:42

美中貿易戰當頭 中國兩會期間將通過外資法

2019-02-20 19:59

中國侵略性日增 蔡英文接受CNN專訪向全世界示警

2019-02-20 17:03

中國官方承認 秋冬以來京津冀空氣品質變差

2019-02-20 22:18

聚焦大灣區建設 逾千億人民幣投資

2019-02-20 21:19

福建與金馬 加速拚「新四通」

2019-02-21 01:59

軍中大老虎 房峰輝判無期

2019-02-21 00:38

陸資來台金額 上月減96%

2019-02-21 00:47

大陸流感大爆發 1月143人死於流感 逾前年全年三倍

2019-02-21 10:50

北京環球影城正式名稱出爐「北京環球度假區」

2019-02-20 17:51

傳中國再暫停遊戲審批 騰訊熱門遊戲受打擊

2019-02-20 19:02

騰訊11年投資700家公司 63家已上市

2019-02-20 22:36

居住證修法 海基會盼盡量給在陸台人便利

2019-02-20 16:55

明星學位被撤 扯出中國學術資源網收費不公

2019-02-20 13:18

機構調查：城市經商環境 台北市領先上海、落後北京

2019-02-21 11:32

香港官媒寄書到台灣 遭順豐查驗

2019-02-21 01:31

杜特蒂4月訪京會習近平 參加「一帶一路」論壇

2019-02-21 10:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top