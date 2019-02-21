機構調查：城市經商環境 北京優於北市

2019-02-21 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



根據科爾尼管理諮詢公司發布的《全球城市營商環境指數》 (Global Cities Business Environment Index)，台北市（第45名）落後於北京（第41名），但領先上海（第48名）。

界面新聞報導，科爾尼針對45個國家的100個城市的經商環境進行綜合排名。在兩岸三地中，香港排名最高，位居第38名，北京緊隨其後（第41名），之後依次是台北（第45名）、上海（第48名）、深圳（第58名）。「北上深」這些超一線城市，在整體排名上依然具有領先優勢。

但新一線城市已經在步步緊逼。在其餘上榜的15個大陸城市中，杭州（第62名）領先廣州（第65名），蘇州也不甘落後，排在離廣州最近的第66名。

此一城市經商環境是根據商業活力、創新潛力、居民幸福感、行政治理（各占25%）評比而來。榜單的冠軍由紐約奪得，倫敦第二，東京位居第三。

科爾尼認為，大多數人對城市經商環境的理解仍過於狹義，僅局限於政務執行與效率提升。實際上，它還包括法治環境、創新環境和人文環境等治理和改善。本土中小型或創業公司關注融資環境，外資企業重視智慧財產權保護……，但很多城市的推出的措施，並沒有準確觸及並解決企業的痛處。

雖然大陸各主要城市的經商環境表現，在全球來看依然薄弱，但好消息是，不少一線城市，甚至二三線城市，在部分指標上正在縮短和超一線城市之間的差距。

例如蘇州憑藉蘇州工業園區等高科技產業園的推動，在專利數上的表現日益突出。成都在環境綠地營造、教育體系發展、交通網絡建設等方面投入頗多，成為入榜的大陸城市中，幸福指數最高的城市。

相比之下，隨著超一線城市多年來人口增加與房價上漲，宜居度正逐步下降，人才流失問題已經初見端倪。