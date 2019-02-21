春節打車超難 半夜12點仍難叫

2019-02-21 01:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



今年春節期間，全大陸平均打車成功率僅為60%，據滴滴方面發布的大陸31個省會和直轄市的出行數據顯示，超過半數城市在2019年打車成功率有所下降。

除了點對點的網約車和出租車服務外，「打車難」還來自於夜間公共交通服務尚不充分，以及寒冷天氣、雨雪交織、節日期間等諸多因素造成「打車難」。

據中國經濟網報導，「叫車確實變難了！」在北京國貿中心上班的金明亮表示，他平時上下班全靠網約車，「正月初十上班，之後沒有一天叫車是順當的，我大約每天晚上11點下班，用滴滴快車，經常顯示我前面有100多人在排隊，滴滴快車最高能加價20元，哪怕加到上限依然沒有車。」

叫不到網約車，黑車「死灰復燃」。職員陳俊表示，上周末他和朋友在三里屯聚餐，「晚上12點左右離開，街上只有不打表的出租車，從三里屯到青年路，打車最多40元，出租車張口就要100元，還不接受還價。」

滴滴的數據佐證了「打車難」。滴滴方面表示，今年春節期間，全大陸平均打車成功率僅為60%，31個省會和直轄市的出行數據顯示，超過半數城市在2019年打車成功率有所下降。

網約車供給變少是重要原因之一。中國電子商務研究中心分析師陳禮騰表示，隨著各地網約車政策落地和執行愈來愈嚴格，滴滴也在向規格更嚴苛的出租車、專車方向發展，對司機的管控更嚴格。這讓不少司機退出網約車行業。

滴滴快車司機劉亮稱，現在北京網約車要求車輛必須有網約車運輸證，但辦了這個證，車輛8年就強制報廢，每年的保險還要1萬多元人民幣，感覺太不划算了。

中國信息通信研究院政策與經濟研究所發布的網約車市場調查顯示，截至2018年7月份，大陸合規網約車數量是17萬，占網約車總量的0.54%；合規司機數量是34萬，占司機總量的1.1%。

不過，各地也在嘗試為網約車鬆綁。在安徽蕪湖，去年6月份就修訂網約車管理實施細則，降低網約車准入標準。