文印小鎮玩創新 版圖遍布大陸

2019-02-21 01:29 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



湖南省新化縣洋溪鎮的「文印軍團」，足跡遍布全大陸，擁有20多萬從業人員，約6萬家大小門店，占據中國大陸文印產業70%以上的市場份額，年產值超過1000億元（人民幣，下同）。

新華社報導，湖南省新化縣洋溪鎮的文印產業始於1980年代。1978年，洋溪人鄒聯經在上海學到了修理打字機的技術，便把它帶回洋溪，開班授徒。此後，一批又一批懂技術、腦袋活、有闖勁的年輕人開始走南闖北開拓致富路。

劉道文算得上是鄒聯經「第三代弟子」。1986年，20歲的他跟著師傅學習修理打字機的本領，由此開始「全國跑」。10年後，電腦普及，打印需求呈井噴之勢，漂泊多年的劉道文花掉所有積蓄，在北京開了一家屬於自己的圖文複印店。不到12平方公尺的店舖裡，他買來刻字機、複印機、激光打字機和486電腦，夫妻二人外加老鄉學徒，開始了「5+2」、「白加黑」的工作模式。

「學成之後，學徒也想創業，師傅們便會告訴他哪裡還適合開新店，然後再招來一批新的學徒。」劉道文說，就這樣手把手傳幫帶，新化鄉親的文印事業版圖在全大陸不斷擴張。「有社區就有文印店」、「有文印就有新化人」，新化文印已成為一張享譽中國大陸的特色產業名片。

隨著複印機、打印機開始走入各行各業，劉道文看到了更大的商機，開始做複印機的買賣。租了一個40平方公尺的展廳，他成為北京中關村最早的一批「村民」。之後他毅然南下廣州成立公司，做起文印設備的代理銷售。

在中國大陸擁有60多家連鎖圖文店的鄒聯書，是較早開始轉型謀變的一批人。「新化圖文店雖然市場占有量大，但以往夫妻店、小作坊因循守舊的服務質量不高，競爭力差。」於是，鄒聯書開始在高校招攬專業人才，致力於把設計、服務做到極致。