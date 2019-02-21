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滬浙攜手 落實長三角一體化

2019-02-21 01:29聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

浙江省委書記車俊、省長袁家軍率領的浙江省黨政代表團19日到上海，共商深化滬浙兩地合作，攜手落實長三角一體化發展戰略。上海市委書記李強、市長應勇等出席滬浙兩地領導座談會，並見證小洋山港區綜合開發合作協議的簽署。

中新社報導，李強指出，落實長三角一體化發展戰略，需三省一市共同努力研究推進。上海將強化服務功能，與浙江一起，以此次小洋山港區綜合開發合作為契機，共同落實國家戰略，開展更廣泛、深入的合作交流。

李強表示，長三角一體化發展進入全面深化關鍵階段，希望共同謀劃推動長三角一體化發展示範區建設，以一體化的創新突破、改革舉措的系統集成，把長三角一體化發展示範區打造成貫徹新發展理念的樣板間、一體化體制機制的試驗田和引領長三角一體化的重要引擎、區域協調發展的樣本。

車俊表示，希望浙滬雙方以洋山港合作開發為起點，加強協同合作。同時，希望雙方在自貿試驗區戰略協同、謀劃建設長三角一體化發展示範區、環太湖區域生態環境建設、嘉興全面接軌上海示範區建設、推進G60科創走廊建設、長三角一體化軌道交通互聯互通等方面加強合作。

會後，滬浙兩地領導見證上海國際港務（集團）股份有限公司與浙江省海港投資運營集團有限公司簽署「小洋山港區綜合開發合作協議」。

為推進長三角更高質量一體化發展，上港集團和浙江海港集團將通過股權合作，推進小洋山綜合開發。浙江海港集團將向上港集團全資子公司上海盛東國際集裝箱碼頭有限公司增資，合資後繼續經營洋山深水港區一、二期集裝箱碼頭，並作為小洋山北側集裝箱支線碼頭的建設和經營主體。

上海碼頭自貿試驗區
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