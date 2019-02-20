香港粉嶺高球場收回32公頃建屋 議員：另140公頃招呼權貴？

2019-02-20 18:34 世界日報 香港新聞組／香港20日電



土地供應專責小組（土供組）去年底向政府提交最終報告，建議優先推行8個選項，合共提供3235公頃土地。昨天行政會議討論政府回應最終報告，政府消息表示，土供組8項建議照單全收，包括收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地興建房屋。

相當於1.7個維園大

綜合信報、明報報導，粉嶺高球場占地172公頃，現有契約於2020年屆滿，土供組根據公眾諮詢所得結論認為，值得政府優先研究及考慮收回粉嶺高球場粉錦公路以東32公頃用地（相等於1.7個維園）作局部發展，釋放鄰近現有基建及交通網絡的政府用地，有助紓緩短中期土地嚴重不足的問題；該地皮位於舊場其中8個洞及球會停車場，可供興建4600個住宅單位。土供組相信餘下140公頃球場用地，即兩個18洞球場及舊場10個洞，仍有足夠條件舉辦國際高球賽及球員培訓，以平衡土地及體育發展的需要。

有城規會委員表示，該地仍需經城規程序、公眾諮詢等流程，即使落實發展，估計最終需時8年以上才能完成。據悉，發展局今日將召開記者會交代政府決定，此前會邀請土供組成員聽取簡介。而由民政事務局負責、觸及粉嶺高球場的私人遊樂場地契約公眾諮詢檢討，預料最快於日內公布。

北區憂加重交通負荷

立法會房屋事務委員會副主席、民主黨尹兆堅對政府只是局部而並非全面收回高球場表示失望，指公營房屋供應短缺，政府只是「用32公頃敷衍市民，用140公頃招呼權貴」，是愧對市民。

此外，據報導，身兼北區區議員的立法會議員劉國勳則表示，北區道路現已擠塞，未來的新界東北發展及其他公營房屋增加當區交通壓力，雖然當局有道路改善工程，但未有考慮高球場建屋因素，「城規（申請改畫）方面，相信交通評估過不到，高球場旁邊只得粉錦公路，是很窄的雙程路，大頭嶺迴旋處亦是每日塞車的樽頸位之一」。