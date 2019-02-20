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「情海」掀波！14歲女童遭同學襲下體、菸灼手腳

2019-02-20 18:34世界日報 香港新聞組／香港20日電

同學毒招虐14歲女2小時。 世界日報記者林青錦／攝影
同學毒招虐14歲女2小時。 世界日報記者林青錦／攝影
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一名14歲女童去年7月在天水圍遭「情敵」夥同另外7名男女童黨集體欺凌及虐打案，其中4名男女拒絕認罪，昨在西九龍裁判法院開審，事主透過視像系統作供，指自己遭連番掌摑後已道歉，惟被繼續施以踩腳、扯頭髮、「搣」乳房、菸蒂灼手腳、火燒陰毛和頭髮，甚至圖用木凳腳「拮」下體等十餘招虐待。「情敵」更一邊掌摑她，一邊說：「為什麼男仔揀妳不揀我？我有哪點比不上妳？」

文匯報報導，案中的12歲女童及15歲「情敵」，分為首被告及次被告，兩人早前已與第七和第八被告同樣認罪。至於被列為第三至第六被告的3男1女（14歲至15歲）否認控罪，當中包括一對親兄弟，其中1男1女否認「蓄意傷人」罪，另外兩人則否認「協助教唆他人蓄意傷人」罪。

報導說，事主當時被虐打及受辱逾1小時，送院經檢查證實頭顱、面頰、左眼、耳朵、乳房及四肢都有擦傷及瘀傷，頭皮更有約1厘米長裂傷，須縫針。事主事後將事情始末告知胞兄及友人，又WhatsApp通知次被告的男友。事主表示因事件有人誤以為她被輪姦，又指她搶別人男友，遂於社交媒體發文講述事發經過，望藉此澄清誤會，但其後應警方要求將帖文刪除。

報導指出，控方昨在庭上播放事主事後與警方及社工的會面片段，內容透露次被告早前已心儀一名男友人，惟該男友人卻喜歡事主，為此次被告曾與事主吵架，並討厭事主。

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