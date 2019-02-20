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找強盜談判？為什麼兩岸和平協議是個假議題？

港男不滿女友遭哥哥指罵 竟用剪刀襲擊兄血流滿面

2019-02-20 15:33香港01 記者李慧娜／報導

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元朗朗屏邨去年發生兄弟相殘事件，少年因不滿比他年長11歲的兄長當街指罵女友，加上兄長多年來濫藥及對家人使用暴力，受盡壓力的青年終以剪刀襲擊兄長，又拳打兄長致他血流滿面。少年早前於區域法院承認一項有意圖而傷人罪，今（20日）被判囚20個月。法官雖同情少年一家，但法庭需要傳達不能以暴力解決個人問題的訊息。

行兇前叫女友好好照顧自己

法官判刑時認為，被告黃富杰（21歲）在案件中有預謀，他於事發當天下午得知女友被罵後不久，便傳訊息給女友提醒，若他發生任何事，要好好照顧自己，顯示被告預謀有非常嚴重的事件發生，當時被告明顯已決定要襲擊，之後才去買剪刀，而被告犯案的動機是出於對兄長的憎恨及為女友報仇。

對準兄長頭部襲擊

法官又指，被告施襲時瞄準兄長的頭部，亦在兄長跌倒後仍繼續施襲，如非女友及途人阻止，被告很可能會繼續，雖然法官同情被告及其家庭環境，但法庭需要傳達不能以暴力解決個人問題的訊息。

不過，法官終考慮到被告無法保護母親的沮喪，且事主已原諒被告，事件後對整個家庭非只有負面影響等等的因素，減刑9個月，加上認罪扣減後作出以上裁決。

被告黃富杰在區域法院承認用剪刀傷害比他年長11歲的兄長，被判入獄20月。圖／擷自...
被告黃富杰在區域法院承認用剪刀傷害比他年長11歲的兄長，被判入獄20月。圖／擷自香港01資料照
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兄長頭及臉被插傷

案情指，被告的兄長去年1月24日在住所樓下碰見被告女友，並指責被告女友破壞被告與他的關係，被告當時在電話中聽到有關內容遂趕至現場，被告繼而與兄長發生口角，拳打兄長臉部，再以剪刀插兄長頭部和臉部，兄長送院後被發現眼瞼、鼻、頸部等受傷。被告在警誡下稱對於兄長罵其女友感憤怒，故一時衝動下傷人。

文章授權轉載自香港01》

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