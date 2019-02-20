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哈林偕妻搬家爆婆媳不和 真相其實是這樣！

港媽受女兒啟發 藉繪本鼓勵保護環境

2019-02-20 15:19香港01 記者李家偉／報導

陳凌軒指，要將兩個社會議題在繪本中深入淺出有一定難度。香港01記者李家偉／攝影
陳凌軒指，要將兩個社會議題在繪本中深入淺出有一定難度。香港01記者李家偉／攝影
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全球氣候急劇變化、糧食供應不足；這些你我皆知的社會議題，雖日漸嚴重，然而又可以如何將訊息趁早傳遞給下一代？

樂施會早前邀請本地作家及繪畫家，就不同的社會議題創作兒童繪本，已有三本率先面世。

三本繪本的作家皆為母親，其中一位母親陳凌軒認為，成人不知不覺間會作自我審查，不願為環境而改變現況，繪本中以關燈睡覺，冀可擊退「妖怪」，帶出為氣候變化而踏出一步。

她們認為，小朋友比起大人更有勇氣，冀透過繪本讓小朋友了解到議題之外，也鼓勵成人為環境多出一分力。

戲劇治療師以「妖怪」形容氣候改變

其中一本繪本的內容討論到氣候變化，透過將人類過度使用電力的行為，比擬為影響全球氣候的妖怪，以可愛的畫風在書本描述「妖怪」如何變得強大，令生態、氣候大大改變。

文本作家陳凌軒本職為美國註冊的戲劇治療師，作為兩個孩子的媽媽， 自然更了解孩子的習性。本應易如反掌，她卻表示因本來並不熟悉議題，要將氣候變化及貧窮兩個議題濃縮在繪本中，其實是相當困難。創作期間多次嘗試，最後才得出妖怪這個較容易入口的版本，繪本最終創作了近一年才能問世。

氣候變化也許對大家而言太遙不可及，但繪本一幕，是本來怕黑要開著燈睡覺的主角熙熙，終於決定鼓氣勇氣關燈睡覺，冀可以由此擊退「妖怪」。

故事中的主角因怕黑，需要開燈睡覺。圖／擷自妖怪吃掉我的家插圖
故事中的主角因怕黑，需要開燈睡覺。圖／擷自妖怪吃掉我的家插圖
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女兒啟發筆者鼓起勇氣擊退「妖怪」

「爸爸只能安慰熙熙：

爸爸知道你是好孩子。 但即使有妖怪，小孩子又能做甚麼呢？你不要想太多了。」


《妖怪吃了我的家》節錄

陳凌軒指，這一幕對她而言特別深刻，「我本身有很重的使命感，所以影響我很深。喺呢本（書）入面，嗰種大人覺得咩都做唔到（的無力感），但小朋友反而覺得我要做啲嘢，就算大人做唔到都要做啲嘢。」以上的情節其實正正是取自於女兒。

她又提到，成人在長大後逐漸會作自我審查，直言是次的繪本除了對象是小孩，同時亦是家長；希望可以透過繪本，讓小孩及家長一同關心及學習社會議題。

由耕種班了解種植艱苦　透過繪本傳遞糧食公義

粟米對於城市人而言或只是食物，但其實背後亦有不少意義。圖／擷自風吹過粟米田插圖
粟米對於城市人而言或只是食物，但其實背後亦有不少意義。圖／擷自風吹過粟米田插圖
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另一繪本的故事雖然以小朋友泓泓作為主角，但其實整本書真正要描寫的是粟米；繪本文字作家楊瑾同樣是一名母親，繪本主角正正是畫家按照其女兒繪畫。她憶述過去曾經在香港上過耕種班，才了解到種植的艱苦及大自然的奇妙，也是由當時開始就對粟米這種植物感到興趣。

繪本提到粟米除了可以做成爆谷，其實在不同地方粟米都有其特殊的意義；如對部分的文化是文化象徵，對部份原住民來說，要種植粟米更是令他們被迫遷的原因。楊瑾稱，繪本不單單只是想帶出珍惜食物的主旨，「因為相信無人會反對珍惜食物。」而是希望可以傳遞糧食公義的概念。

另一作家楊瑾冀透過繪本，讓更多人了解糧食正義。香港01記者李家偉／攝影
另一作家楊瑾冀透過繪本，讓更多人了解糧食正義。香港01記者李家偉／攝影
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樂施會教育經理蘇培健提到，現時較少本地創作的繪本，而且多數繪本的內容皆以愛及尊重為主題。而是次邀請本地作家參與制作公民教育繪本，正好可以填補以上的空間。他又希望可以本地、在地角度，討論到如氣候變化、糧食公義等全球性的社會議題。他又表示，未來將有更多的繪本登場，會討論到難民、少數族裔、在職貧窮等，冀繼續透過書本讓更多人了解及認識社會的不同議題。

文章授權轉載自《香港01》

香港
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