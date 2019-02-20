廣西也爆發非洲豬瘟 全大陸僅剩五省份未淪陷

2019-02-20 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據大陸農業農村部官網發布的訊息，廣西也爆發非洲豬瘟疫情，目前全大陸僅剩河北、山東、海南、新疆、西藏五個省份尚未淪陷。

農業農村部稱，2月18日，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，廣西北海市銀海區兩個養殖社區發生非洲豬瘟疫情。截至目前，上述兩個養殖社區共存欄生豬2萬3,555頭，發病1,629頭，死亡924頭。

疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按要求啟動應急回應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

大陸《財新網》指出，與此前非洲豬瘟疫情均發生在養殖場不同，此次廣西疫情暴發的地點為「養殖社區」。傳統的養殖場僅有一個養殖主體，養殖社區則是通過租賃的形式，為散養戶提供的集中養殖場所。

根據《廣西壯族自治區畜禽養殖場養殖社區備案管理辦法》，畜禽養殖社區飼養同一畜禽，「養殖戶5戶以上，實行分戶飼養、統一管理，具備一定條件、達到一定規模」，且需配套畜牧獸醫技術人員，以及相應的環保設施、無害化處理設施等。

廣西目前仍以中小規模養殖場和散養戶為主，生豬散養占比達35%。中小規模養殖場是發生疫病的高風險區，這些養殖場往往技術欠缺，生物安全管理不嚴密、引種不當，並多有飼餵餿水的行為。

中國動物衛生與流行病學中心李曉成研究員表示，中國非洲豬瘟呈現出來的流行病學特點是：發生疫病的場戶以中小規模養殖為主，生物安全條件極差；疫情發生區域，都有從高風險區域大量調運生豬及冷凍豬肉的記錄；疫情發生地多在城鎮郊區，多起疫情與飼餵飯店廚餘、餿水有關。

李曉成稱，在傳播途徑上，遠距離傳播主要通過汙染的凍肉和感染的活豬、交通工具；近距離傳播則通過餿水、車輛、高風險人員傳播；野豬、軟蜱在疫情傳播過程作用有限；病死豬在疫情傳播中的作用難以評估。