中聯辦：港不應成法外之地 被解讀促速修逃犯條例

2019-02-20 13:45 世界日報 香港新聞組╱香港20日電



中聯辦昨邀請立法會議員出席春茗茶敘午宴，主任王志民致辭提及國家主權問題時，強調「只有一國之責，沒有兩制之分」，指香港作為法治社會，「不應成為國家安全的法外之地」。工聯會議員黃國健表示，王所指應是《逃犯條例》的法律漏洞；民主派議員毛孟靜亦認為，王志民提「法外之地」弦外之音，是要港府要盡快修訂《逃犯條例》。

蘋果日報報導，王志民的「香港不應成為國家安全的法外之地」說，黃國健指應該是台灣一宗謀殺案涉及香港對台政策，「因為涉台事務，港府係無權決定，要問中央政府」，他指北京當然最希望設立交換逃犯的恆常機制，但可能因為林鄭不斷向中央提出要求，故中央「讓她做住（單次個案式）先」。

毛孟靜則認為，修訂《逃犯條例》「好明顯是北京首肯，下令林鄭盡快做」，質疑港府試圖透過台灣謀殺案「打鐵趁熱」通過修訂。

立法會保安事務委員會副主席、民主黨議員涂謹申批評王的說法不公平，猶如責怪港府辦事不力，將中港兩地多年未能就移交逃犯達成共識責任推給港方。涂警告，港府今次一旦倉促修例，勢必令港人和台灣民眾進一步減低對「一國兩制」的信心。

一直協助台灣謀殺案死者家屬的民建聯主席李慧則稱，王志民只是就香港整體形勢作出回應，希望巿民能夠防範和警惕港獨。經民聯梁美芬則認為王志民只是想提醒香港有責任就《基本法》23條立法。

另據明報報導，王志民昨在午宴以「同心同向同行 攜手共譜新篇」為題演講，表示要在三方面繼續同心同向同行，包括維護特區憲制秩序、促進特區良政善治，以及「促進香港共擔歷史責任和共享發展榮光」。