大灣區「一票」聯程 暢行粵港澳3地

2019-02-20 13:40 世界日報 香港新聞組╱香港20日電



《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出城際客運公交化運營，推廣「一票式」聯程，香港運輸及房屋局、中國民航局昨簽訂備忘錄，同意擴展「陸空多式聯運安排」，日後旅客乘飛機，可憑同一張機票接駁高鐵或港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）等，連接內地城市。

明報報導，為了擴大落實內地、香港間的航空運輸安排，香港運房局長陳帆及中國民航局副局長王志清昨在場見證，香港與內地攜手擴展「多式聯運安排」，鐵路、旅遊巴等可與航空公司共用航班代號，旅客在同一個平台購票一次，就可買齊行程所需的機票、高鐵票等，例如日後旅客乘飛機抵港後，可用同一張機票接駁高鐵或港珠澳大橋穿梭巴士，前往廣州、深圳及珠海等地。

港珠澳大橋穿梭巴士董事長張廣友表示，會積極參與「多式聯運安排」，現時「金巴」已與其他巴士營辦商有聯運安排，不過僅限於巴士，兩地簽署備忘錄後，預計今年內可金巴推出與航空公司的聯運安排。

據報導，中國科學院院士、港大城市規劃及設計系講座教授葉嘉安另建議，大灣區11個城市可推出「大灣區交通卡」，以及設網上電子商務簽證系統和「粵港澳大灣區商貿通道」，方便9個內地城市的學者、官員等來港交流。