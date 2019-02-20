台灣齊雲節氣展 蘇州驚豔

2019-02-20 01:36 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



傳統室內廊道擺上數十株老梅樹、普通花果蔬菜拼成古典居家擺設。元宵佳節，台灣生活美學師齊雲以二十四節氣為創意的布展首展亮相蘇州博物館，吸引眾多遊客參觀。

新華社報導，齊雲出生於台灣彰化，從事花藝及室內設計20餘年。據他介紹，本次生活布置展覽題為「節氣生活之停雲春色」，作品除呼應蘇州博物館的建築造型外，還將初春時節蘇州當地的居家布置樣態復原，遊客看完展品能自行回家動手設計。

在展示區，齊雲用節日期間蘇州的傳統燈籠做示範。「元宵節的燈籠不是一成不變的，它們的造型可用來插花擺放，甚至能變成漂亮果盤。」說罷，齊雲開始裝點燈籠，精美的燈籠擺飾讓不少遊客鼓掌稱讚。

「在設計作品時，我融合了台灣生活元素以及蘇州地方特色，讓大家感受到兩岸的傳統文化之美。」齊雲如此說，他希望利用時蔬花果搭配喜氣的裝飾物作為開春祈福的居家擺飾，讓更多民眾了解到自然節氣的文化魅力。

「除了蘇州物產，我特意加入了台灣的菠蘿和棗子，把台灣人『旺來』與『早早發』等吉祥寓意融入，呈現兩岸文化的多樣性與融合性。」

走進蘇州博物館大廳室內走廊，一株株三公尺高的老梅樹仿建築造型修剪，給人以梅林漫步之感。據了解，該博物館由知名建築師貝聿銘設計，是一座集現代化館舍、古建築與山水園林一體的綜合性博物館。

蘇州博物館館長陳瑞近表示，博物館與齊雲合作以中國「節氣」為主題開展公益展覽，旨在把傳統文化與當代創意結合呈現給更多人，相關展覽將一直持續到明年春節期間。

「我選擇在蘇州展覽，是因喜歡蘇州人注重生活美感的生活方式，未來我計畫在蘇州長期住下來，慢慢去了解和體驗蘇州文化。」齊雲說。