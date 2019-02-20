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武漢地鐵串連 4大火車站對接

2019-02-20 01:36聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

武漢軌道交通2號線南延線2月19日上午開通，並與軌道交通2號線、機場線貫通試運營；此外，19號線也於當日開工建設。至此，武漢地鐵運營線路達12條，通車總里程318公里。

中新社報導，武漢軌道交通2號線南延線起於2號線一期工程光谷廣場站，止於佛祖嶺站。該線路開通之後，2號線（含機場線）全長增至60.8公里，成為武漢已經開通的最長地鐵線路，總共貫穿黃陂區、東西湖區、江漢區、江岸區、武昌區、洪山區、東湖高新區7個片區，實現了光谷科技新城與武昌、漢口主城區的快速連通。

隨著南延線開通，2號線將無縫對接武漢四大火車站。從光谷火車站前往漢口火車站、武昌火車站、武漢火車站，所需時間均在1小時內，最短僅34分鐘。

相較於北京上海、廣州，武漢市軌道交通建設起步較晚。2004年，武漢軌道交通1號線一期工程開通試運營，從2012年開始的「一年通車一條線」，到2016年「一年通車兩條線」，再到2017年首次實現「一年通車三條線」，武漢地鐵線路由線到環，從環到網，聯通三鎮。

據公開數據顯示，截至2019年1月，上海軌道交通運營里程已達705公里，位居中國大陸城市軌道交通運營里程排行榜首位，北京、廣州、南京分別以636.8公里、478公里、378公里緊隨其後。目前，武漢則以318公里的運營總里程暫居第五位。

2019年武漢市政府工作報告提出，今年武漢市還將開通8號線三期、蔡甸線，開工建設新港線、12號線三期，以及11號線葛店段，同步推進10條線路續建。

根據規劃，到2024年。武漢將形成總長達606公里的軌道網。

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