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影／北京故宮首開夜場元宵燈光秀 照亮600歲紫禁城

2019-02-19 21:31聯合報 記者許依晨╱即時報導

北京故宮今晚舉行「紫禁城上元之夜」元宵節文化活動，這是北京故宮博物院建院94年來第一次在晚間免費對公眾開放，也是600歲的紫禁城古建築群第一次在晚間大規模亮燈。院方免費對預約參觀的民眾開放，引發一場激烈的「決戰紫禁之巔」搶票大戰，網路上竟喊價至人民幣9999元的天價。

2019己亥年元宵節期間，由中共北京市委宣傳部和故宮博物院共同舉辦「紫禁城上元之夜」，故宮院長單霽翔宣布故宮燈光秀進入倒計時，全場靜靜等待故宮亮燈。晚間6時30分，故宮點亮起華燈，神武門每5公尺有一盞紅燈，為紫禁城宮牆籠上一層喜慶的紅色光暈。神武門的匾額被一束光打亮，引發觀眾驚嘆。

北京故宮建院94年來首次在夜間開放民眾賞燈，院方還邀請勞動模範、北京榜樣、快遞小哥、環衛工人、解放軍和武警官兵、公安幹警等各界代表，普通觀眾則可以透過故宮博物院票務系統預約報名，免費參加，但是，名額有限，一票難求，官網一開放預約就「秒殺」，網路上甚至有黃牛將票炒高到9999元（約新台幣4萬5725元）天價。

環球時報報導，雖然夜場票需要實名預約入場，但網路上仍有不少轉賣門票，有黃牛在網路上出售故宮夜場票，最高叫價高達9999元；該賣主在轉讓說明中提出與買主「互押身分證」、買主提供「工作證明」、「不得再轉讓」等。

首度開放夜場，造成熱烈迴響，大陸重要媒體紛紛開啟網路直播，讓搶不到票的民眾一睹為快。故宮博物院院長單霽翔今天晚間受訪時表示，要經過本次元宵節活動進行評估，或結合二十四節氣等重要時間節點推出夜場活動。

北京故宮今晚上演「紫禁城上元之夜」元宵節文化活動，600歲的紫禁城古建築群第一次...
北京故宮今晚上演「紫禁城上元之夜」元宵節文化活動，600歲的紫禁城古建築群第一次在晚間大規模亮燈。圖／翻攝自澎湃新聞
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北京故宮今晚上演「紫禁城上元之夜」元宵節文化活動，600歲的紫禁城古建築群第一次...
北京故宮今晚上演「紫禁城上元之夜」元宵節文化活動，600歲的紫禁城古建築群第一次在晚間大規模亮燈。圖／翻攝自澎湃新聞
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