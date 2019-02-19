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韓流磁吸 上海台商返台徵才要到高雄 規模1.5倍

2019-02-19 17:40聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

韓流也在上海發燒，上海市台協今年第三度舉辦「台商返台徵才博覽會」，4月27日將首度落腳到高雄舉辦。上海台協會長李政宏說，今年預計會有3,000個大陸工作職缺徵才，是前兩年的1.5倍，動員台商規模最盛大。

李政宏透露，3月中上海台協將正式到高雄市政府拜訪市長韓國瑜，除了徵才，上海台商也要當面向韓市長洽詢與高雄產業交流和兩地布局回流合作的投資商機。

甚至也規劃拜訪台中市長盧秀燕，尤其是製造業台商更是關注對回台轉型升級的投資機會。

上海台協動員台商返台徵才博覽會連辦第三年，前兩屆都在台北，除了首年順利在松山文創園區徵才造成轟動，第二年要再辦，卻發現本來談好的松山園區、松菸園區、甚至南港展覽館都遭臨時變更，有各種理由借不到。最後才商借台北市和平籃球館。

今年要再辦徵才，上海台協決定把機會留給南部鄉親子弟。「我是高雄人，要讓南部子弟也有機會到上海闖蕩，在大舞台找好機會。」李政宏說，這是大陸台商協會首個在南部舉辦的大規模徵才活動，由於北部工作機會和條件一向比南部強，上海台協這次率先到高雄找人才，也是南北平衡，人才再交流。

上海市台協第三屆征才博覽會，預定4月27日在高雄展覽館舉辦，目前正動員上海台資企業近200家參與，上百家現場設攤面試，是去年60家的翻倍，且提供近3,000個工作職缺，比去年1,900個工作機會，規模為1.5倍。

上海市台協今年第三度舉辦「台商返台徵才博覽會」，4月27日將首度落腳到高雄舉辦。...
上海市台協今年第三度舉辦「台商返台徵才博覽會」，4月27日將首度落腳到高雄舉辦。圖為第一年徵才活動。上海台協/提供
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上海市台協今年第三度舉辦「台商返台徵才博覽會」，4月27日將首度落腳到高雄舉辦。...
上海市台協今年第三度舉辦「台商返台徵才博覽會」，4月27日將首度落腳到高雄舉辦。圖為去年徵才活動。上海台協/提供
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上海台商韓國瑜
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