北京電影學院 ：撤銷蘭陵王翟天臨博士學位

2019-02-19 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



據北京電影學院官方微博消息，北京電影學院學術委員會與學術仲裁委員會認定翟天臨博士研究生期間發表的論文匯總，存在學術不端情況。將撤銷翟天臨博士學位，及取消陳浥博士生研究生導師資格，且二人均表示同意。其他問題目前仍在調查中。

2月14日，大陸媒體發現著名男演員翟天臨北京電影學院碩士學位論文《「英雄」本是「普通人」—試論表演創作中的英雄形象與人性》在知網查重結果顯示重複字數過萬，重複比達36.2%。其中單篇最大文字複製比55%，來源顯示為男演員陳坤的畢業論文，達到知網「疑似剽竊觀點」和「疑似剽竊文字表述」的指標。對此，新京報記者聯繫陳坤團隊，對方稱對此事不回應。

在此之前，翟天臨被發現，雖然拿到北京電影學院的博士學位，卻沒有合格的論文。甚至在「知網」裡，查不到他在學術期刊中發表過任何學術論文。存在「學術不端」的情況。而大陸網友和媒體則進一步「學術打假」。

據悉，陳坤為北京電影學院2000年畢業生，而翟天臨的碩士畢業論文則發表於2013年5月。據查重報告顯示，翟天臨的碩士畢業論文單篇最大重複字數有1791字，來源為陳坤的畢業論文《性格化表演之我見》。全文對比顯示，翟天臨和陳坤論文共13處相似，除去5處引用文獻外，另有8處高度重合。