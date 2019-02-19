北京施壓？艾未未作品被德國電影節取消參賽

2019-02-19 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國大陸藝術家艾未未在愛情系列電影中的作品《柏林，我愛你》，近日遭德國柏林電影節取消參賽資格。艾未未分析，這是出於政治考慮。

德國之聲報導，艾未未於17日發出一份聲明中寫道：「我們參與的部份被刪除，令人氣憤，尤其是製作團隊事先沒有通知我們的情況下。我們拍攝的情節還成為電影推廣宣傳片的一部份。我得到的取消這部片子的理由是我的政治身份，這一身份為製作團隊保障資金籌措帶來困難。」

艾未未稱，柏林電影節的主辦方曾向他暗示，因其參與了這部電影，讓製片人很難將它送交參賽，「他們告訴我，他們把片子送去參加柏林電影節，而影展則告知他們，如果有艾未未，那麼片子將不會通過。」

艾未未說：「這是發出的明確訊號，一個走向黑暗的訊號。因為年輕人將根本不去想像怎樣去戰勝嚴格的審查。假如你是一名電影工作者，你將很難在大陸得到拍攝許可，在國外也一樣，即便是像張藝謀這樣的人物，也面臨這樣的問題，即便像我這樣的，同樣會碰到這種情況，可以想像，如果是年輕藝術家會是怎樣。因此，中國失去的不僅是自由言論，它失去的是整個一代人的想像力，他們的勇氣，以及他們對藝術的熱情。」艾未未表示，柏林電影節收到查詢後回覆，稱不評論沒有入選的作品。

《柏林，我愛你》影片的製片人之一克勞森（Claus Clausen）證實了艾未未的說法。克勞森指，他沒有其他選擇，這與創作分歧無關，他非常喜歡艾未未的作品。「我們只能這樣做，我們對這樣做感到絕望，但是卻沒辦法。」