元宵奇葩湯圓熱銷大陸 榴槤餡、鈣奶味成爆款

2019-02-19 17:06 世界日報 中國新聞組／杭州19日電



榴蓮餡、鈣奶味成爆紅湯圓口味。 中國新聞社 分享 facebook

19日正逢元宵節，不少超市紛紛將存放湯圓的冰櫃放到了超市客流量較集中的過道，大部分品牌的湯圓都在元宵節前大力促銷；從各大平台數據來看，今年的湯圓，以榴槤、鹹蛋黃、鈣奶味等奇葩口味為亮點，而老字號們，則因為創新成了網紅。

錢江晚報報導，湯圓銷售旺期從去年農曆冬至開始，一直延續到了正月十五。天貓數據顯示，湯圓2月累計同比增長了117%，其中購買者女性占據80%、男性占20%；而從消費城市看，天貓上湯圓銷量top5地區分別為：浙江、江蘇、上海 、廣東、北京。

華潤萬家超市湯圓銷售額目前已近600萬元人民幣，其中花仙子湯圓（三個口味：玫瑰花口味、茉莉花口味、桂花口味）成為顏值擔當，成為銷量黑馬。思念食品官方旗艦店的買家秀在小紅書傳播曝光3000萬次，而通過天貓旗艦店的內容宣傳，元宵節前5天，36萬袋花仙子湯圓就在天貓旗艦店+線下上千家超市售罄。

不少南方老字號品牌，都在天貓推出了新奇特口味的湯圓，其中蘇州稻香村、寧波缸鴨狗，都推出了榴槤口味的湯圓。

蘇州稻香村集團初次嘗試銷售大黃米湯圓，旗下「稻香私房」在天貓推出大黃米湯圓後銷售火爆，單在天貓官方這一個渠道已售出超過2萬袋。