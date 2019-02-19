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北京故宮94年首次燈會好夯 免費票賣到4萬5

2019-02-19 17:06世界日報 中國新聞組／北京19日電

北京故宮首開燈會，免費票超貴。 中國新聞社
北京故宮首開燈會，免費票超貴。 中國新聞社
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為了迎接元宵節北京故宮94年來首次在夜間開放民眾賞燈，但夜遊故宮一票難求，官網一開放預約就癱瘓，不少網友大呼「我網站都沒進去？票就搶完了？」網路上有黃牛甚至將票炒高到9999元（約新台幣45725元）天價。

綜合媒體報導，故宮19日、20日舉辦「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動，主要在故宮博物院的午門展廳、太和門廣場、故宮東城牆、神武門等區域。民眾不僅能在夜間看到「紫禁城裡過大年」展覽，還能看到故宮首次在元宵節亮燈，觀賞午門城樓及東、西雁翅樓、太和門廣場在燈光映照下的景觀。

這是故宮94年來首開夜場，消息一出立刻在各大社交媒體刷了屏，官網開放預約僅一分鐘立刻顯示約滿，網站甚至一度被擠到癱瘓。

搶票盛令網友感嘆堪比「雙十一」，有人表示如同經歷了搶春運火車票，不少網友在微博上紛紛@故宮博物院「真的不考慮二次放票嗎？」故宮票務部門表示，目前暫時沒有增加夜場票的消息。

雖然夜場票需要實名預約入場，但網路上仍有不少轉賣門票，據環球時報報導，有黃牛黨在某二手閒置物品交易網站上出售故宮夜場票，最高叫價高達9999元；該賣主在轉讓說明中提出與買主「互押身分證」、買主提供「工作證明」、「不得再轉讓」等。

另外，這次賞燈是由北京市委與故宮博物院聯合舉辦。故宮官網公告顯示，除了普通預約觀眾，活動還將邀請勞動模範、北京榜樣、快遞員、環衛清潔工人、解放軍和武警官兵、消防員、公安警察等各界代表參加。而除了觀眾票，於網上轉讓的還包括活動請柬，叫價每張1500元並已有成交紀錄。

北京故宮首開燈會，免費票超貴。 中國新聞社
北京故宮首開燈會，免費票超貴。 中國新聞社
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北京故宮首開燈會，免費票超貴。 世界日報記者蘇妍鳳／翻攝
北京故宮首開燈會，免費票超貴。 世界日報記者蘇妍鳳／翻攝
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北京故宮元宵節
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