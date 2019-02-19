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毛澤東前秘書李銳日記原件捐美智庫 近期將公開

2019-02-19 17:06世界日報 中國新聞組╱北京19日電

美智庫將保存李銳日記原件。 世界日報
美智庫將保存李銳日記原件。 世界日報
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英國廣播公司（BBC）報導，已故中共領導人毛澤東前秘書李銳的女兒李南央表示，李銳把其從1935年到2018年3月26日（住院前）的所有日記原件都捐獻給美國智庫胡佛戰爭、革命與和平研究所（The Hoover Institution on War, Revolution, and Peace），以作永久保存，這批資料將在幾個月內向大眾公開。

香港01引述報導指出，李南央又稱，除了父親的日記、信件，捐獻的資料還包括他的書《龍膽紫集》，以及他在廬山會議時期、參加土改時的工作筆記，錄入的內容大概有1000多萬字，「這些大概就是我父親留下的最有歷史價值的、可以幫助後人的東西」。

據了解，退休後的李銳，將精力投向對中共黨史的記述。香港科技大學社會科學部的丁學良教授表示，李銳最大的貢獻是為20世紀的中國作證，如果沒有他的文字，絕大多數民眾會對這段歷史缺乏了解。

在歷史學者的眼中，李銳撰寫的一些回顧黨內重大事件的書籍都有珍貴的史料價值，如《廬山會議實錄》和《大躍進親歷記》。作為廬山會議的親歷者，他寫的《廬山會議實錄》一書詳盡記錄了這次黨內重要會議的全部過程，以及毛澤東、周恩來、朱德、彭德懷等黨內領導的發言紀錄，是海內外研究廬山會議的權威史料。

華東師範大學歷史系教授韓鋼認為，在《廬山會議實錄》一書中，有連官方檔案裡都缺失的中共常委會議紀錄，「沒有任何一個廬山會議的當事人，對於這樣一個重大事件，做出了像他這樣系統的，又有大量文獻支撐、也有自己記憶支撐的作品」。

另據香港明報報導，李銳生前也為自己的文字能與已故國民黨總裁蔣介石日記一同被胡佛研究所收藏感到非常高興。

中央社引述港媒指出，對於北京官方擬於20日上午為李銳在八寶山公墓舉辦追悼會，李銳家人之間分歧的意見浮上檯面。身在美國的李南央曾表示，李銳遺願是「不開追悼會，不進八寶山，不蓋黨旗」，並稱其繼母張玉珍「和組織『勾兌』，我不摻和」。

香港中共北京
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