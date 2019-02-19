親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蔡英文對CNN宣布：2020年將競選連任

童拿雷射筆亂射 光束射入父眼睛視力剩0.03

2019-02-19 15:01聯合新聞網 綜合報導

雷射筆因為能發出筆直的光線、投射在物體表面形成光點，所以在生活中常被用來輔助演講、教學和觀星上，也會有人利用快速移動的光點逗弄寵物，或是當作玩具給孩童把玩，但這其實相當危險。中國大陸就發生一起雷射筆意外，光束不小心射入眼睛的瞬間，造成視網膜的永久損害，視力只剩下0.03！

雷射筆不適合當作玩具給兒童隨意把玩。圖／聯合報系資料照片
雷射筆不適合當作玩具給兒童隨意把玩。圖／聯合報系資料照片
分享
根據《南京零距離》的報導，有一名26歲的王姓先生因為平時工作繁忙，大多時間只能將4歲的小兒子寄放在老家、託付給爺爺奶奶照顧，過年放假時買了一隻雷射筆當作禮物。可雷射筆本身並不適合給小孩當玩具，因此在王先生的兒子把玩、亂射時，光束恰好因電暖片的反射、直接進入王先生的右眼。

經醫院診斷，雷射光原本就會聚集能量發光，有可能再經過電暖片的弧形成聚焦作用，因此射入王先生眼睛時，損傷眼球黃斑與視網膜，醫生分析，王先生的右眼只剩0.03的視力，預計以後眼前還會留下固定黑影，並難以恢復。

根據大陸國家質檢總局曾發布的《保護兒童眼睛產品質量安全認知調查結果》及「缺陷消費品召回及消費預警信息」調查發現，多數家長知曉部分產品對眼睛傷害的影響，但不注重定期對兒童進行視力檢查，而存在較大安全隱患的兒童類產品中，雷射筆即位列第一。

怎樣使用雷射筆才安全？

1、避免用雷射筆瞄準任何人，特別是頭部和眼睛。

2、不要將雷射筆指向拋光的金屬或玻璃表面，以免光束反射方向難以預測。

3、不要用雙筒望遠鏡、顯微鏡等集光工具觀察雷射光束。

4、在教學、演講使用雷射筆時，只有面向屏幕才能打開雷射筆，期於時間雷射筆應處於關閉狀態。

5、不要購買輸出功率大於5mW的雷射筆。

6、不要為孩子購買雷射相關器具或玩具。

7、不要用雷射筆照射移動的車輛，以免驚嚇司機或造成司機「閃光盲」而發生事故。

視力
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

北京施壓？艾未未作品被德國電影節取消參賽

2019-02-19 15:59

將法國300年酒莊改名「御兔」法國人：好笑又難以置信

2019-02-19 11:28

影／全球首座！上海虹橋火車站啟動華為5G網路

2019-02-19 12:20

北京電影學院 ：撤銷蘭陵王翟天臨博士學位

2019-02-19 16:03

中國冷凍水餃現豬瘟 專家：不排除病死豬流入

2019-02-19 15:55

大陸官媒：粵港澳大灣區給台灣作示範

2019-02-19 12:45

250萬新疆穆斯林個人信息遭深圳網路公司洩漏

2019-02-19 12:44

重啟澎泉宗教直航 賴峰偉主持澎泉乞龜點睛

2019-02-19 12:35

中共元老李銳告別式 中國禁止異議人士參加

2019-02-19 11:22

香港照超音波要排28個月 網友驚：進棺材還排不到

2019-02-19 09:58

台灣收藏家 擁近萬廈門舊物

2019-02-19 02:10

罕見！青海湖恢復50年前水位

2019-02-19 02:10

春秋航空 導入空客智慧天空平台

2019-02-19 02:10

海洋生態系統恢復 提前至早三疊世

2019-02-19 02:10

全球首座！上海虹橋今啟動5G火車站

2019-02-18 21:29

5次兼職盜走7千萬元貨物 陸移交香港51歲疑犯

2019-02-18 21:28

香港一商場有可疑男出沒 跟女商戶入女廁偷窺

2019-02-18 20:38

女印傭聲稱遭前僱主偷拍沐浴3個月 要求賠償33萬

2019-02-18 17:41

40歲以下遊客逾六成 北京故宮如何讓年輕人愛上她？

2019-02-18 17:41

住處、寵物選一個？老夫婦盼毛小孩成伴侶犬陪終老

2019-02-18 17:09

對女職員摸臉又熊抱？香港牧師涉性騷 學校冷處理

2019-02-18 16:24

大陸男子誤信網傳「生酮飲食減肥法」 半月後酸中毒

2019-02-18 14:43

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱

2019-02-18 14:42

三賊持刀闖賓館搶錢 男子護錢財遭砍傷

2019-02-18 14:06

香港CEO山頂豪宅遭偷竊 竊匪盜420萬港幣名錶

2019-02-18 14:06

名人挑戰領袖杯 記者追著財爺跑 盧寵茂伴妻99分

2019-02-18 13:59

深圳灣大橋斷纜 國企保養馬虎?

2019-02-18 13:58

香港馬拉松半馬時限縮減 「截跑點」引發不滿

2019-02-18 13:52

3萬摺疊杯浪費了 渣打香港馬拉松 紙杯山再現

2019-02-18 13:51

陸駐紐約總領館提醒陸客 夫妻到美國旅遊別吵架

2019-02-18 12:00

兩岸微流行／「學習強國」 打敗抖音

2019-02-18 00:40

水餃、肉丸…陸多家冷凍食品 驗出非洲豬瘟

2019-02-18 00:40

95後勇求職 不排斥去三線城

2019-02-18 00:11

安徽銅陵 圖書館裡猜燈謎

2019-02-18 00:11

星夢無極限 北京藝考創新高

2019-02-18 00:10

連4年 廣州人口增長逾40萬

2019-02-18 00:09

四大名硯之首 端硯大師致力傳承

2019-02-18 00:09

賞千年「上九會」 四川孝泉湧進5萬人

2019-02-18 00:09

汕頭慶元宵 街頭展演

2019-02-18 00:08
看更多

熱門文章

學者：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

2019-02-19 11:15

母帶兒子故宮牆邊撒尿 網怒：這要誅殺九族的

2019-02-18 21:03

粵港澳經濟大灣區「大可敵國」 要打響政治雙響砲

2019-02-18 23:49

不准玩人民幣！印玩具鈔被關 他做「錢蛋糕」也躲不掉

2019-02-19 11:00

全球首座！上海虹橋今啟動5G火車站

2019-02-18 21:29

香港照超音波要排28個月 網友驚：進棺材還排不到

2019-02-19 09:58

粵港澳大灣區「一國兩制」下建設 3關稅貨幣全球先例

2019-02-18 19:54

剛下聘就發現未婚妻偷情 男軟禁威脅「每小時揍一次」

2019-02-19 13:56

將法國300年酒莊改名「御兔」法國人：好笑又難以置信

2019-02-19 11:28

金融、航運、貿易、旅遊 粵港澳大灣區規劃出爐

2019-02-19 00:48

學者：別忽視大灣區對台人才、金融磁吸效應

2019-02-18 23:55

罕見！青海湖恢復50年前水位

2019-02-19 02:10

陸鷹擊12飛彈 已量產服役

2019-02-19 00:13

大陸三全水餃爆驗出非洲豬瘟 股價跌1.7%

2019-02-18 16:18

40歲以下遊客逾六成 北京故宮如何讓年輕人愛上她？

2019-02-18 17:41

北京故宮一年文創營業額67.5億元 勝過1,500間A股公司

2019-02-19 10:52

除了新疆…印媒曝光西藏「至少3座」再教育營

2019-02-18 16:22

大陸官媒：粵港澳大灣區給台灣作示範

2019-02-19 12:45

影／全球首座！上海虹橋火車站啟動華為5G網路

2019-02-19 12:20

英國傳不封殺華為 陸外交部：期待保持開放本色

2019-02-18 16:49

王毅勘察中緬邊界 為「共和國1號碑」描紅

2019-02-19 11:27

重啟澎泉宗教直航 賴峰偉主持澎泉乞龜點睛

2019-02-19 12:35

柯將登陸？綠：該緊張的是國民黨

2019-02-19 00:06

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》細則出爐 鎖定金融商貿

2019-02-18 19:33

陸學者鄭永年：粵港澳大灣區應成為「中國內部的歐盟」

2019-02-19 12:34

童拿雷射筆亂射 光束射入父眼睛視力剩0.03

2019-02-19 15:01

5次兼職盜走7千萬元貨物 陸移交香港51歲疑犯

2019-02-18 21:28

華為任正非：創業初期患憂鬱症多次想自殺

2019-02-19 10:56

京東證實 今年將淘汰10%副總裁級別以上高層

2019-02-19 15:10

女印傭聲稱遭前僱主偷拍沐浴3個月 要求賠償33萬

2019-02-18 17:41

台資農業在福建 穩居大陸第一

2019-02-19 02:11

台灣收藏家 擁近萬廈門舊物

2019-02-19 02:10

上海增值稅小規模納稅人 將按50%徵「六稅兩費」

2019-02-18 18:15

港珠澳大橋香港段棄螺絲帽改用膠水連鋼筋 路政：安全

2019-02-19 14:50

中興通訊股價 盤中飆9個月來高點

2019-02-18 16:59

A股今年漲幅已逾10% 官媒稱：陸股牛頭露角

2019-02-19 09:06

住處、寵物選一個？老夫婦盼毛小孩成伴侶犬陪終老

2019-02-18 17:09

陸汽車銷量減15% 七年最慘

2019-02-19 00:19

任正非：任何困難都阻止不了華為前進 華為要更有戰鬥力

2019-02-19 10:35

開年打首虎 大陸菸草副局長落馬

2019-02-18 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top