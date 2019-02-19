童拿雷射筆亂射 光束射入父眼睛視力剩0.03

2019-02-19 15:01 聯合新聞網 綜合報導



雷射筆因為能發出筆直的光線、投射在物體表面形成光點，所以在生活中常被用來輔助演講、教學和觀星上，也會有人利用快速移動的光點逗弄寵物，或是當作玩具給孩童把玩，但這其實相當危險。中國大陸就發生一起雷射筆意外，光束不小心射入眼睛的瞬間，造成視網膜的永久損害，視力只剩下0.03！

雷射筆不適合當作玩具給兒童隨意把玩。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 根據《南京零距離》的報導，有一名26歲的王姓先生因為平時工作繁忙，大多時間只能將4歲的小兒子寄放在老家、託付給爺爺奶奶照顧，過年放假時買了一隻雷射筆當作禮物。可雷射筆本身並不適合給小孩當玩具，因此在王先生的兒子把玩、亂射時，光束恰好因電暖片的反射、直接進入王先生的右眼。

經醫院診斷，雷射光原本就會聚集能量發光，有可能再經過電暖片的弧形成聚焦作用，因此射入王先生眼睛時，損傷眼球黃斑與視網膜，醫生分析，王先生的右眼只剩0.03的視力，預計以後眼前還會留下固定黑影，並難以恢復。

根據大陸國家質檢總局曾發布的《保護兒童眼睛產品質量安全認知調查結果》及「缺陷消費品召回及消費預警信息」調查發現，多數家長知曉部分產品對眼睛傷害的影響，但不注重定期對兒童進行視力檢查，而存在較大安全隱患的兒童類產品中，雷射筆即位列第一。

怎樣使用雷射筆才安全？

1、避免用雷射筆瞄準任何人，特別是頭部和眼睛。

2、不要將雷射筆指向拋光的金屬或玻璃表面，以免光束反射方向難以預測。

3、不要用雙筒望遠鏡、顯微鏡等集光工具觀察雷射光束。

4、在教學、演講使用雷射筆時，只有面向屏幕才能打開雷射筆，期於時間雷射筆應處於關閉狀態。

5、不要購買輸出功率大於5mW的雷射筆。

6、不要為孩子購買雷射相關器具或玩具。

7、不要用雷射筆照射移動的車輛，以免驚嚇司機或造成司機「閃光盲」而發生事故。