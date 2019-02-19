大陸官媒：粵港澳大灣區給台灣作示範

2019-02-19 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



昨天中共「粵港澳大灣區發展規劃綱要」以最高規格文件形式出台，這個經過10年準備、研究、協調的規劃，有大陸專欄「正解局」微信公眾號分析。大灣區是參與全球競爭的國家團隊，香港、澳門、廣州和深圳誰更能抓住機遇，解決台灣問題。

華爾街見聞引述這篇文章指出，在國家層面：大灣區是參與全球競爭的國家隊。粵港澳大灣區就是「在國家經濟發展和對外開放中的支撐引領作用」。一開始，就着眼全球競爭，是代表中國的國家隊。

港口集裝箱吞吐量，粵港澳大灣區是其他三大灣區總和的4.5倍，經濟增速是2倍以上，經濟總量超過舊金山灣區，接近紐約灣區。粵港澳大灣區成為世界上經濟總量最大的大灣區，只是時間問題。

在區域層面：四城誰能抓住最重要的機會？粵港澳大灣區由「9+2」城市組成：廣東9市（廣州、佛山、肇慶、深圳、東莞、惠州、珠海、中山、江門）+香港、澳門2個特別行政區。但其實，就是圍繞4個中心城市：香港、澳門和廣州、深圳。

但文章指，「香港要走得順，必須更充分融入中國整體發展」。1980年，香港經濟總量是大陸的10%，是廣東全省的近1.3倍。但時至今日，僅深圳生產總值就突破2.4兆人民幣，約合2.81兆港元。目前，香港還沒公佈GDP數據，但香港財政司已經說，四季度GDP增速或腰斬，出口接近零增長。全年GDP增長約3%，這樣一算香港GDP也許為2.74兆港元。這顯示香港比深圳跑慢了。

文章稱，大灣區更深層次的意義是解決對岸問題。上面談了大灣區對中國整體經濟發展、區域競爭的影響。但還有十分重要一點被忽略了。那就是，大灣區對於融合香港，解決對岸問題提供了新的途徑。規劃中也說道，「豐富『一國兩制』實踐內涵」。

大灣區最大的期待，其實是制度上的突破。目前，廣東、香港、澳門，分屬兩種制度、三個關稅區、三種貨幣，從經濟到社會，再到司法、制度上有很多不同。

在大灣區的框架下，實現粵港澳在制度層面深度整合、融合，也能夠促進大陸制度完善發展。

而同時，通過優質生活圈建設，比如，港澳居民可以更方便在廣東就業、買房、就醫、上學，有利於港澳地區民眾更加真切地感受到祖國大陸，增進認同。