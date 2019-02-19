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學者示警：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

影／全球首座！上海虹橋火車站啟動華為5G網路

2019-02-19 12:20聯合報 記者周辰陽╱即時報導

中國電信巨人華為與中國移動（China Mobile Shanghai）18日攜手啟動上海虹橋火車站5G網路建設。上海官方預計9月以前完成深度覆蓋，成為全球首座建設5G室內數位系統的火車站。

虹橋火車站是中國鐵路運輸主要樞紐之一，每年旅客流量超過6,000萬人次，單日來往旅客人次也可達30萬。站內的網路因此經常塞車，就算4G已經普及，載入網路影片的速度仍然相當緩慢。中國移動在啟動儀式展示的華為5G室內數位系統（5G Digital Indoor System，5G DIS）速度最高達1.2Gbps，下載一部2GB的HD高畫質電影最快只要20秒，乘客候車和乘車的娛樂體驗可達到無縫銜接。

根據華為介紹，外型像是小方盒的5G DIS基地台覆蓋範圍是半徑25至30公尺，整個上海虹橋火車站需要1,000個DIS設備。

華為無線網絡首席營銷官周躍峰（Peter Zhou）表示，之前的室內覆蓋採用的模擬信號難以達到很精確的程度，但利用5G低時延與更高頻寬特性，可以更精確控制人流，投放更多機器人，快速獲得精確室內導航、智慧機器人問路與送餐互動等更多智慧化與大數據服務。

周躍峰還表示，華為上海研究院過去十年已在5G領域投入已經高達20億美元，開發出的5G DIS方案是當前業界唯一進入商用化的5G室內產品，具備批量發貨能力。當前5G系統下載速度最高可達每秒1.38Gbps，約比一般家庭用戶使用的寬頻快上5到6倍，這還只是整套技術的冰山一角。

周躍峰表示，4G改變人們的生活，而5G可連結一切，像是機器人與汽車，達成一個全面數位化與智慧化的世界，絕對足以改變整個社會。

上海市經信委副主任張建明表示，完成火車站5G深度覆蓋後，首先要滿足乘客的應用需求，接下來可能注重火車站的管理與提升體驗。

官媒報導，虹橋火車站將把5G技術應用在4K超高畫質安檢，超高畫質視訊通話等領域，推動火車站服務的智慧化，未來還將拓展到智慧軌道交通、AR/VR、精準定位導航等領域。

2月18日，中國首個5G火車站在上海虹橋火車站啟動建設，計劃於今年9月完成5G網...
2月18日，中國首個5G火車站在上海虹橋火車站啟動建設，計劃於今年9月完成5G網路深度覆蓋。圖為旅客在虹橋火車站5G體驗區內體驗智慧機器人送餐。 中新社
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2月18日，中國首個5G火車站在上海虹橋火車站啟動建設，計劃於今年9月完成5G網...
2月18日，中國首個5G火車站在上海虹橋火車站啟動建設，計劃於今年9月完成5G網絡深度覆蓋。圖為旅客在虹橋火車站5G體驗區內體驗。中新社
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火車站上海塞車
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