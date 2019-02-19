海洋生態系統恢復 提前至早三疊世

2019-02-19 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸自然資源部「中國地質調查局」18日公布的消息稱，在對中國大陸湖北南漳-遠安動物群的深入研究中，首次發現了與現生鴨嘴獸具有相似捕食方式的海生爬行動物化石，這一發現對於研究現代海洋生態系統形成過程，具有重要意義。

中新社報導，此次發現的遠古生物化石共有兩個，都是生活在早三疊世的卡洛董氏扇槳龍，距離現在大約2.48億年，它們的頭部與現在人們所看到的鴨嘴獸極為相似。這是鴨嘴獸式捕食方式在爬行動物中的首次發現。這一發現不僅將盲感應捕食方式的出現，提前至早三疊世2.48億年前，還為生物與環境協同演化提供了典型例證。

據專家介紹，生命在距今約2.5億年前的二疊紀末期遭遇重創，發生了地球生命史上最大的滅絕事件，約90%的物種遭到了毀滅性打擊，其中，96%的海洋生物和70%的陸地脊椎動物滅絕。傳統的觀點認為，直到中三疊世（約2.42億年前），海洋生態系統才完全恢復。

南漳-遠安動物群化石分布在湖北省南漳縣和遠安縣兩縣交界地區，地質時代距今約2.48億年的早三疊世末期，為全球最早的海生爬行動物群落之一。新發現的盲感應捕食方式，為二疊紀末生物大滅絕之後的海洋生態系統全面恢復提前至2.48億年前提供了新的證據。

在此之前，湖北鰐、魚龍和始鰭龍等多種海生爬行動物化石，相繼在該地區發現，這一全球最早的海生爬行動物群落的面貌，在古生物專家的努力下逐步展現在世人面前。

這些化石是早三疊世生態復甦的親歷者和見證者，是人類瞭解史前爬行動物在海洋中繁衍生息的珍貴標本，也是進一步瞭解地球板塊運動、生態系統演化歷史的重要依據。