春秋航空 導入空客智慧天空平台

2019-02-19 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



空中客車中國公司18日宣布，中國民營航空公司春秋航空與空客當日在上海簽署協議，將應用空客開發的雲端航空大數據平台「智慧天空」。

新華社報導，根據協議，春秋航空通過使用「智慧天空」數據平台，將其運行、維修和飛機數據集成至雲端，並能夠在無需額外基礎設備投資的情況下存儲、獲取、管理和分析選定的空客數據及其自身數據和全球基準數據。

春秋航空目前運營著全空客A320系列飛機機隊，機隊規模超過80架。

數位化是當前全球航空業的重要發展趨勢之一。空客「智慧天空」是推動航空價值鏈數位化合作的企業級大數據平台，通過為各個領域相關方提供做出更好決策所需的數據和能力，加速航空產業數位化。

該大數據平台能夠獲取來自行業上游的信息，包括設計、工程、製造和維修支援。

空客中國表示，春秋航空與空客的合作是「智慧天空」在中國大陸發展的重要一步，將共同為航空業開發新的數據應用。

「智慧天空」大數據平台的合作與應用將會為春秋航空提供飛機、機隊、公司和全球層面的新視野，同時使得他們可以通過獲取原始設備製造商的專業知識和全球機隊情況來加強自身運營。這些數據將為航空公司的獨立維修和其他運營帶來價值。

空客中國提供的數據顯示，截止到2018年底，空客在中國大陸機隊規模超過1700架。