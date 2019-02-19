罕見！青海湖恢復50年前水位

2019-02-19 02:10 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2018年青海湖水位已恢復到1970年代初水平。圖為封凍期的青海湖。 （中新社） 分享 facebook 青海省氣候中心高級工程師馬占良受訪表示，據青海省氣候中心資料分析，2018年青海湖流域降水量異常偏多，使青海湖水位持續上升，目前水位已恢復到1970年代初水平，實屬罕見。

中新社報導，青海湖是中國最大的內陸高原鹹水湖，是維繫青藏高原東北部生態安全的重要水體，也是控制西部荒漠化向東蔓延的天然屏障。青海湖的生態環境特徵及其演變，很大程度上反映著青藏高原整體生態環境的變化趨勢，對柴達木盆地、三江源、祁連山等地區，均有較大影響。

馬占良表示，2018年青海湖流域降水量異常偏多，周圍各條河流徑流量持續增加，使青海湖水位持續上升。據青海省氣候中心資料分析，2018年青海湖流域平均降水量503.7毫米，較常年（1981年-2010年，下同）偏多三成。青海湖流域各地降水量在495.6毫米至511.8毫米之間，較常年偏多幅度達三成以上。

馬占良分析說，2018年青海湖流域降水異常偏多，按年降水資源量評定得出為異常「豐水年」。另據青海省水文水資源勘測局提供資料分析，青海湖水位連續14年呈上升態勢，共上升2.55公尺。

馬占良表示，偏多的降水量使流域各條河流徑流量增加，致使青海湖水位持續上升，從2005年至今總共上升2.55公尺，實屬罕見，且水位恢復到1970年代初期水平。雖然青海湖水位持續上升，但有利於周邊氣候變濕變暖，同時對周邊生態保護極為有利。