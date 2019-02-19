台灣收藏家 擁近萬廈門舊物

2019-02-19 02:10 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



老式黑膠唱片機播放着幾十年前的音樂，用百年前的茶杯沖泡鐵觀音茶，台灣收藏家洪明章有着濃厚的歷史文化情結，如今他定居在廈門鼓浪嶼，對「舊物」如痴如醉，視為珍寶。

「我一直在收廈門本地歷史遺物，收了十幾年，已有近萬件。」他邊説邊從櫃子裏取出一疊收藏的廈門老地圖、晚清民國時期的廣告單，甚至還有百年前的廈門彈珠汽水瓶。「這些東西的設計都很有意思，但現代人大多不瞭解。」他透露，正在醖釀建設一座「廈門故事館」。

新華社報導，洪明章的先人來自福建泉州南安，後渡海遷台謀生。他與大陸文化產業結緣於2000年，當時他從台灣到廈門從事旅遊業。

「兩岸同根同源，生活習慣、飲食都差不多，特別是廈門及周邊地區的閩南文化，深深地吸引了我。」洪明章回憶剛到廈門之時，當地文化市場還不發達，諸多歷史遺物的價值未得到足夠重視。於是他穿街過巷蒐羅舊物，十幾年如一日的「拾荒」之旅，既滿足了自己的興趣，也成為他的人生志業。

洪明章將收藏品歸類設立了諸多博物館，散落在福建各地：廈門鼓浪嶼上有三座—百年鼓浪嶼、海峽兩岸博物館和珍奇世界館，龍巖永定有土樓客家民俗博物館，福州三坊七巷小黃樓裏有個名人楹聯匾額館。

近些年，大陸文化產業興起，私人博物館不斷湧現。洪明章説，一座博物館每年需要將近百萬元的開銷，單靠門票收入很難維持。在他看來，文化產業須根植於當地文化，在地化的產業才能長久存活。他將台灣文創思維移植到大陸，取之社會，回諸社會。他的收藏雖是以私人博物館的形式呈現，但也承擔起公共文化服務的角色。

洪明章能從一個外行變成地方文史研究者，得益於他對中華歷史文化的熱忱與執念。「這是我根據收藏品編寫的介紹鼓浪嶼的一本歷史書。」他拿起「百年鼓浪嶼」這本書説，「希望能讓更多人瞭解鼓浪嶼，感受到歷史遺物的無窮魅力，讓更多中華歷史人文故事被挖掘出來。」