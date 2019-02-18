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全球首座！上海虹橋今啟動5G火車站

2019-02-18 21:29聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

央視網報導，上海虹橋火車站今（18）日啟動5G網路建設，成為全球首個用5G室內數位系統建設的火車站，虹橋火車站預計在2019年內完成5G網路深度覆蓋。

上海移動在啟動儀式上展示5G室內數位系統1.2Gbps的網路峰值速率，在此網速下載一部2G的高清電影最快只要20秒，未來乘客候車和乘車娛樂體驗無縫銜接。

虹橋火車站將把5G技術應用在4K高清安防安檢，高清視頻通話等領域，推動火車站服務智慧化。未來還將把5G拓展到智慧軌道交通、AR/VR、精準定位導航等智慧交通領域。

上海移動攜手華為向公眾展示5G DIS技術使能下1.2Gbps的網路峰值速率。5G網路下，智慧機器人問路、送餐等互動預示5G時代的新生活方式。

澎湃新聞網報導，華為無線網絡首席營銷官周躍峰表示，之前的室內覆蓋採用的模擬信號，無法做到很精準，但利用5G低時延的特性，火車站可以更精確地做到人流控制，可以投放更多機器人，可以快速獲得大數據服務，乘客可以得到到更多智慧化服務，比如說精確的室內導航，找到商場、商店。

華為介紹，一個5G DIS覆蓋範圍是半徑25至30公尺的範圍，整個上海虹橋火車站需要1,000個DIS設備。

周躍峰表示，華為的5G DIS方案是由華為上海研究院研發的，也是當前業界唯一可商用的5G室內產品，且已經具備批量發貨能力。華為上海研究院過去十年時間在5G領域的研發投入已經高達20億美元。

虹橋火車站是亞洲客流量排名前列的重要交通樞紐，也是中國鐵路交通的先鋒，每年發送旅客超過6,000萬人次，高峰期間單日旅客發送量超過33萬人次。隨著5G時代的到來，如何更好地利用5G網絡滿足超高人流密度產生的電話、上網、移動支付等網絡需求成為電信商不得不面臨的重大課題。

上海移動攜手華為向公眾展示5G DIS技術使能下1.2Gbps的網路峰值速率。照...
上海移動攜手華為向公眾展示5G DIS技術使能下1.2Gbps的網路峰值速率。照片來源╱澎湃新聞網
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