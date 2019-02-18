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香港一商場有可疑男出沒 跟女商戶入女廁偷窺

2019-02-18 20:38香港01 記者潘安奇、賴雯心／報導

涉事女廁貼出告示，表示只供商戶使用，並須拍卡才可內進。 香港01記者賴雯心／報導
涉事女廁貼出告示，表示只供商戶使用，並須拍卡才可內進。 香港01記者賴雯心／報導
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網上流傳一段短片，顯示一名男子進入鰂魚涌萬利廣場女廁內，並於廁格旁蹲下，懷疑偷窺，被揭發後即急步離開，商場保安一度協助追截男子，但不果。

男子入女廁後疑似蹲下

該段片段顯示，一名長髮女子首先拍卡及推門，進入商戶專用的洗手間，但門未完成關上時，一名穿着綠色長袖衫的中年男子出現，並疑似輕推大門不讓其鎖上，再轉身離開。不足5秒後，男子再度現身及推門進內，片段隱約可看見他蹲下。大約半分鐘，男子急速開門，片段可見當時女廁廁格有人開門，男子再回頭望向該處，並急步離開。

事主事後翻看閉路電視片段

事主何小姐憶述指，昨日（17日）3時許，她進入商場內的商戶洗手間如廁，當時另一個廁格內有另一名女商戶，該女子打開廁格門時，發現疑似一名男子的身影匆匆離開，心感疑惑，於是通知保安報警並翻查閉路電視片段。有其他商戶發現該名男子神色慌張，保安嘗試兜截該男子，但未有發現。

同類型事件曾發生

何小姐又指，事件發生前兩日亦聽聞有同類型事件發生。上星期六，一名女商戶在一期洗手間如廁，推開廁格門後發現一名男子蹲在廁格外；而星期五的時候，姿彩坊另一個女廁，亦有客人撞破一名男子蹲在廁格外。何小姐表示，事件均巧合地發生在下午，該名男子似乎了解廁所門的設計，阻止它關上，顯示他熟悉該商場的情況。

何小姐續指，她已向警方錄取口供及備案，商戶之間已互相提點，由於該商場平日有不少小孩子出沒，她希望透過片段警惕公眾小心。曾經提供協助事主商場管理員確認，事主為一名女商戶，警方正在跟進案件，故不便透露詳情。

警方證實事件 已派員跟進

警方證實，昨日下午約5時，接獲英皇道一商場的保安報案，指有一名男子進入女廁，人員接報到場，暫未有人被捕，案件交由北角分區人員跟進。

文章授權轉載自《香港01》

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