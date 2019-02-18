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對女職員摸臉又熊抱？香港牧師涉性騷 學校冷處理

2019-02-18 16:24世界日報 香港新聞組／香港18日電

基督教循道衛理聯合教會（下稱循道）一名盧姓牧師，現任多間循道轄下中小學校監及中大崇基學院神學院客座教授，被投訴去年底性騷擾循道轄下其中一間學校的女職員，包括拖手、摸臉、掃背及正面熊抱等。女事主曾表示考慮報警，但校方為保聲譽建議低調處理。循道其後成立五人小組調查，上月裁定有關性騷擾指控成立，須停止盧在教會學校教育部的職位。

據悉事件沒通報教育局及平等機會委員會，亦未報警處理。

明報報導，盧亦為中文大學崇基學院神學院現任客座教授，中大表示沒有收到相關投訴。

據報導，循道內部文件顯示，去年12月接獲投訴，指稱現任循道轄下多間中小學校監的盧姓牧師，以交收手信為由，請轄下學校一名女職員到教會的衛斯理大樓見面，其間對女職員拖手、摸臉及正面熊抱。女職員不滿被性騷擾，向所屬學校校長講述事件，稱考慮報警及向教會投訴，校長以「擔心教會聲譽」及「要保護學校和教會」為由，欲低調處理，女事主遂按建議將事件交教會處理。

報導指出，循道其後成立五人調查小組，分別與女事主、涉事學校校長及盧會面，亦翻看閉路電視片段。

遭投訴者 坦承不當駁性騷

報導說，盧在會面期間承認部分行為「不恰當」，但否認性騷擾。盧解釋因與對方熟稔，兩人又是朋友，才會擁抱及牽手等，「我不敏銳到不合宜」。盧稱「那些都是公開的地方……我也知道有CCTV（閉路電視）」，又表示「我以為跟（投訴人）很熟，所以這樣做，又稱對方「似是我個女」。

性騷擾香港
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