大陸男子誤信網傳「生酮飲食減肥法」 半月後酸中毒

2019-02-18 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



「生酮飲食減肥法」曾被部分人士大力宣揚，不過，武漢晚報報導，當地一名25歲的王姓男子，在網上看到這種宣稱吃肉還可以減肥的「良方」後如獲至寶。試了兩周卻感到噁心、頭暈、眼發黑，到醫院一檢查才發現，身體已經出現酸中毒。

報導稱，王姓男子平時愛吃肉又不愛運動，年紀輕輕就小腹便便。過年前，他聽好友提及現在流行「生酮飲食減肥」，他上網一查，這種減肥法宣稱不用運動，吃肉就能讓身體燃燒脂肪，便迫不及待開始嘗試。

王姓男子自此每天大量吃肉，不吃任何主食、水果，也不喝飲料、酒水或吃甜食。半個月下來，他發現，不僅體重絲毫未減，甚至出現頭暈噁心，有時眼前還會一陣陣發黑。為此，他日前來到武漢市東湖醫院看診，經檢查確診為「尿酮症」，身體已經出現了酸中毒。

武漢市東湖醫院內科副主任醫師馬剛表示，長期的高脂飲食導致體內的脂肪分解代謝不完全，大量的酮體類物質蓄積在體內無法被利用，酮體為酸性物質，長期過高就會引起噁心嘔吐，嚴重時還可能出現酸中毒昏迷，甚至危及生命。

馬剛進一步解釋說，「生酮飲食」是目前頗流行的減肥方法，通過模擬機體的饑餓狀態，引導機體耗竭肝糖原，增加脂肪動員、分解代謝。但這種方法必須在專業營養師的指導下進行，除了吃肉還要搭配一定量的蔬菜、乳製品等，每天吃肉的種類和份量也應根據個人身體情況制定。

而且，生酮飲食是以脂肪取代葡萄糖作為能量來源，若是患有脂肪酸轉運和氧化障礙的疾病均是禁忌症，加上每個人的體質差異，並非所有人都適合這種方法。