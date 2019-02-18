香港CEO山頂豪宅遭偷竊 竊匪盜420萬港幣名錶

2019-02-18 14:06 聯合新聞網 香港01 記者朱雅霜 黃廸雯 陳永武／報導



警方於附近一帶搜索調查。香港01 記者陳永武／攝影 分享 facebook

香港UA財務行政總裁的白加道豪宅單位疑遭人闖空門。昨日（17日）晚上9時05分，警方接獲白加道某豪宅一名78歲男子報案，指遭人撬窗潛入，小偷盜去九隻共值350萬元（約新台幣1千3百多萬元）的手錶、約值70萬元（約新台幣2百40多萬元）的現金和外幣。中區警區刑事調查隊已接手跟進。事後警方帶同搜索犬在附近一帶山邊搜索。

根據土地登記冊資料，此豪宅由億匯有限公司持有，業主為亞洲聯合財務（UA）行政總裁長原彰弘，他今年78歲，素有「香港私貸之父」之稱，而隔壁豪宅由華置前主席「細劉」劉鳴煒持有，轉贈自其父「大劉」劉鑾雄。

長原彰弘秘書表示，警方正處理及調查事件，不方便透露內容；總裁安好，公司暫時對事件無回應。

警方與保全人員正在現場調查香港01 記者陳永武／攝影 分享 facebook

白加道過往曾發生多宗竊盜案，本月10日白加道23號Cragside Mansion一低層單位、潘迪生女兒潘楚穎的住所遭竊盜，適逢潘楚穎離港，損失有待點算；2016年5月，22號大宅遭小偷潛入撬開保險箱，盜去62萬元錶飾及現金；2013年1月，白加道51號一單位，竊匪從山坡爬到陽台，撬窗潛入，偷去3萬元（約新台幣11萬元）及5部相機。

在發生此次山頂竊盜案前不足一日，警方在山頂及南區一帶，進行過大規模的反竊盜巡邏及搜捕行動。

警方表示，鑑於近日山頂及香港仔一帶發生竊盜案，香港總區衝鋒隊、機動部隊、港島衝鋒隊野外巡邏隊、中區警區、香港仔分區、赤柱分區、山頂分區及水警南分區人員，由2月16日約下午3時、至昨日（2月17日）凌晨約4時進行反竊盜行動。警員在政府飛行服務隊支援下在山頂、香港仔及赤柱一帶加強巡邏及搜捕行動。

警方指，有關行動仍在進行中，並會一直密切留意最新的罪案趨勢，並適時採取相應行動，包括於區內罪惡黑點加強巡邏，以撲滅罪行。警方同時呼籲市民提高警覺，切勿將大量貴重財物放置家中。如於住所附近發現任何形跡可疑人士請馬上報案。市民亦應該注意家居防盜，鎖好門窗及啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。

在此豪宅區曾發生多起竊盜案，居民人心惶惶。香港01 記者陳永武／攝影 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》