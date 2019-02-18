名人挑戰領袖杯 記者追著財爺跑 盧寵茂伴妻99分

2019-02-18 13:59 世界日報 香港新聞組／香港18日電



香港中國通訊社 分享 facebook

渣打馬拉松吸引6萬跑者參與，不少名人也參與3公里領袖杯賽事。包括財政司司長陳茂波、行政會議召集人陳智思、瑪麗醫院肝臟移植中心主管盧寵茂等人，由灣仔運動場跑往銅鑼灣維園，眾人皆大讚天公造美，雖然是下雨天，但涼快適宜跑步。

香港經濟日報報導，陳茂波跑畢全程後亦稱，昨天氣涼快，適宜跑步。當被追問月底發表的《財政預算案》準備工作時，陳茂波稱政府會以保就業、穩經濟、支持企業、利民生為主題，指香港第4季的經濟增長放緩，消費和出口的跌勢明顯，估計去年全年經濟增長僅約3%。

不過，對於是否向學生派發現金津貼2000元，陳茂波稱只是傳聞，沒正面回應。

報導指出，霍英東集團副總裁霍啟剛亦有參與賽事，他稱今年是第4年參賽，去年與家人一同參賽，今年則隨領袖落場。他又指，今日雖然有雨，但情況較兩、三年前的傾盆大雨，相對來說已是理想。

政制及內地事務局局長聶德權今年已是連續第3年參與半馬賽事，並以2小時04分完成。被問到政改是否與跑步相似，他只回應政改需要大家意願，以及跟從《基本法》進行。

香港01報導，港大深圳醫院院長、瑪麗醫院肝臟移植中心主管盧寵茂與太太參與路跑。他認為，今日雖然下雨，但整體天氣適合跑步，是天公造美；又指自己主要是陪伴妻子，認為表現達99分。

他又稱，賽事期間留意到急救設備有改善，增設了更多自動體外心臟去顫器﹙AED﹚，直言：以前不太覺得有這設備呢。