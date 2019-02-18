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香港馬拉松半馬時限縮減 「截跑點」引發不滿

2019-02-18 13:52世界日報 香港新聞組／香港18日電

香港中國通訊社
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一年一度的香港馬拉松17日舉行，男、女子組全馬最佳紀錄均被打破。但大會一星期前突然宣布縮短半馬比賽時限逾半小時至2小時25分，並增設兩個截跑點引發跑手不滿。跑手抱怨「變相好似跑兩次馬拉松」，也有跑手為了完成賽事，試圖衝過截跑點。

文匯報報導，香港馬拉松今年有約6萬4700名跑手參賽，出席率約為86%。比賽期間一度下雨，相對濕度達88%，氣則為18至21度，不少跑手指天氣雖然清涼，但比賽期間不時面對逆風，加重了對體能的要求。

昨日的男、女子組全馬挑戰組比賽均產生新紀錄，肯尼亞的驥騰以2小時9分20秒贏得男子組冠軍，而白俄羅斯女跑手瑪素朗拿姬亦以2小時26分13秒最先衝線。

不過，昨日的比賽同樣存在爭議，大會在約一星期前突然宣布縮短半馬挑戰組比賽時限，並增設兩個截跑點，如果跑手未能在1小時15分鐘內跑過首個位於西隧收費廣場入口的截跑點就會被截停，以讓路予全馬領先跑手。

原本有1500人報名的半馬挑戰組最終有500人決定轉組，但餘下的跑手中仍然有不少人未能在限時內跑過截跑點，逾20名受影響跑手之後與工作人員交涉，最終一同越過封條繼續跑走，而工作人員亦未有阻止。

香港蘋果日報報導，衝閘的李小姐不滿大會未有提示跑手快將截龍，「即使等候精英跑手通過，亦不知要等幾多久」，她被截龍時已跑約兩小時，有信心可於限時內跑畢全程，故她決定衝閘，結果以2小時19分完成賽事，她指若扣除被阻攔時間，成績應會更好。

報導指出，另一被截跑的半馬跑手李先生批評大會安排很差，「沿路想問賽時還有多，但工作人員只係講『去到前面就會有人講』，但其實一直都沒人講」。有被截跑的半馬跑手亦指，就算大會提供保暖物，冒着寒風微雨等候精英跑手通過也易着涼，身體冷卻後再熱身起跑亦非常辛苦，「變相好似跑兩次馬拉松。」

報導說，業餘田徑總會行政總監伍于豪賽後表示，大會稍後會檢討今次安排，但指大會有彈性處理，強調未有跑手因為新安排而未能完成賽事。

中國新聞社
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