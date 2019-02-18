3萬摺疊杯浪費了 渣打香港馬拉松 紙杯山再現

2019-02-18 13:51 世界日報 香港新聞組／香港18日電



一年一度渣打香港馬拉松17日舉行，逾6.4萬名跑手參賽。今年大會派發逾3萬個可重複使用的塑膠摺疊杯供跑手飲水，但多人反映摺杯「沒用」、「邊跑邊斟水費時」，因此仍取用紙杯飲水。數以千計的紙杯使用後丟棄堆成「紙杯山」，令民眾大嘆雙重浪費。大會賽後回應，將檢討做法成效。

寬口難拿 不如當漱口杯

綜合明報、香港經濟日報報，為響應環保，大會早於比賽前數天，向選手派編號及膠杯等物資。全馬選手陳先生以近4小時完賽，他認同要環保，但指派水杯「不實際」，甚至會「更浪費」。陳指疊杯開口太大，「很多選手想追時間，但停低斟水會阻慢速度，最終無人用隻杯」。他稱昨日參賽沒帶該水杯，「放在家用作漱口杯」，但有自帶水壺。

另一跑手鍾先生同樣批評接摺疊杯不實用，他指自己有攜帶，但只用了一次，然後就決定交還大會，「每次斟水都要穿越其他跑手，節奏會打亂曬。」他指自己有參與過日本和澳州賽事，但均是使用紙杯，他認為此杯不實用，建議大會明年可以取消。

身穿一身鯊魚裝參賽的張小姐也有攜帶摺疊杯，使用數次後轉為飲用水壺裝能量飲品。任職田徑教練的她建議，賽事期間跑手應緊握杯口，可減低水灑出來的機會，她建議大會明年可使用杯身較薄的款式，會更方便跑手。

報導指出，長春社在選手物品領取處派員協助收集跑手丟棄的蕉皮和膠樽；大會工作人員則在賽道忙於清掃紙杯及能量飲品包裝。長春社副總監黃子勁說，曾向選手了解對水杯看法，「主要是擔心斟水費時」。他建議大會「不須大量派杯，因未必人人合用」，而設計亦應參考跑手意見改良。

另一環團綠惜地球則說，大會今年增加回收站，較少垃圾山，但斟水站配套及信息不足令水杯「得物無所用」，並批評其派發襟章「無實用性也無紀念價值」，亦造成浪費。

報導說，香港業餘田徑總會行政總裁伍于豪在賽後記者會回應，大會今年以試驗性質派發摺疊杯，希望藉此提醒跑手大會設有自助水站服務，跑手亦可選擇用水壺或其他器皿裝水，大會之後會作相關檢討，視乎跑手反應再決定明年是否繼續派發。