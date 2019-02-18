三賊持刀闖賓館搶錢 男子護錢財遭砍傷

2019-02-18 14:06 聯合新聞網 香港01 記者潘安奇 蔡正邦／報導



今日早晨香港發生一起持刀搶劫案，警方正在現場進行調查。香港01 記者蔡正邦／攝影 分享 facebook

今日（18日）早上9時43分，一名男子於佐敦道19至21號福樂大廈一間賓館內遇劫並受傷，三名劫匪劫走其現金及手錶，然後逃去無蹤，警方正追緝三人，衝鋒車（警車）及救護車到場。經初步點算後，男子失去約700元港幣（約新台幣2,800元）及手錶，糾纏期間被利刃劃傷手部。

警方調閱監視器鎖定三名兇嫌。香港01 記者蔡正邦／攝影 分享 facebook

現場消息指，三名尼泊爾籍男子本來相約一名巴基斯坦男子在賓館內傾談，期間突然亮刀搶劫，劫走巴籍男子的現金及手錶，三人逃去無蹤，巴籍男子在糾纏間手部被利刀劃傷。

男子為保護錢財遭利刃劃傷。香港01 記者蔡正邦／攝影 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》